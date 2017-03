Michel Venne quitte l’Institut du Nouveau Monde

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le fondateur de l’Institut du Nouveau Monde (INM) quitte l’organisme voué à accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. Michel Venne a annoncé son départ dans un communiqué. C’est la directrice générale adjointe, Julie Caron-Malenfant, qui lui succède. Michel Venne terminera les projets et les contrats dont il assume la responsabilité auprès de clients et de partenaires de l’Institut, et demeura à l’INM à titre de conseiller à la direction jusqu’à la fin juin.