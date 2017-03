Le monopole des ordres professionnels

À l’heure où, en plein scandale, on met en doute l’idée que la police puisse enquêter sur la police, dans notre Office des professions, on fait pire. On place les ordres professionnels en situation de juges et parties en leur laissant tout le loisir de protéger leurs chasses gardées. Après l’Ordre des psychologues qui s’attaque aux formes de relations d’aide qu’ils ne maîtrisent pas, on voit l’Ordre des médecins s’attaquer aux ostéopathes parce qu’ils peuvent souvent guérir d’une façon qu’ils ne comprennent pas. On essaie ensuite de nous faire croire que ceci et cela visent à nous protéger, nous les pauvres consommateurs imbéciles incapables de faire la différence entre un service utile et la fumisterie.

Bientôt, il sera simplement interdit de faire le bien si on n’appartient pas à un ordre professionnel parce que ceci pourrait receler une arnaque. L’arnaque, c’est le monopole légalisé donné aux ordres professionnels sous des prétextes fallacieux.