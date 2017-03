Je souffre de crucifixophobie

J’ai dû être hospitalisé parce que la vue d’un crucifix me donne des hauts de coeur, des malaises comparables à la pire des nausées. On me place dans une chambre où on s’occupe de me soigner. Me soigner ? Horreur, au mur j’aperçois un crucifix. Je me mets à convulser, tel un opiomane en sevrage. J’implore le préposé : « Éloignez de moi cet objet qui me répugne et me blesse ! » On se rend vite compte de la faute, et l’objet répugnant et agressant est vite remisé loin de mon regard. On me sert un repas comprenant des juliennes de carottes et de navet dont certains sont tombés en forme de ce symbole. Mon pire cauchemar.

À ma sortie de l’hôpital, la première chose que j’aperçois, le fleurdelisée. Coucou, une croix en plein centre. Je cours, je hurle, scandalisé. Je dois fuir. Je prends l’autobus, le super-express pour Montréal. En sortant du terminus que vois-je devant moi, cet édifice, caractéristique du centre-ville de Montréal depuis les années 60… le cruciforme Place Ville-Marie.