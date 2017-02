La militante Azizi obtient un permis de résidence temporaire

La militante politique iranienne Roghayeh Azizi Mirmahaleh s’apprêtait à défendre sa cause en Cour fédérale ce jeudi matin pour éviter une expulsion vers son pays d’origine quand la décision salvatrice est tombée : le ministre canadien de l’Immigration lui accorde un permis de résidence temporaire de deux ans. Cette période sera mise à profit pour tenter de permettre son acceptation comme réfugiée au pays.

« Nous sommes tellement contents, dit au Devoir Sahar Bahrami, fille de la militante. Nous sommes très contents et nous sommes surpris. Cette décision change la vie de ma mère. »

La date de l’expulsion était fixée au 28 février, soit mercredi prochain. La crainte des services fédéraux de voir la femme de 60 ans se soustraire à cette mesure radicale avait justifié l'incarcération de celle-ci depuis mardi.

La militante politique, arrivée au pays en 2012, s’est vu refuser le statut de réfugié en raison de ses liens avec l’Organisation des moudjahidines du peuple iranien (OMPI). Ce groupe lutte notamment pour l’instauration d’une démocratie laïque en lieu et place de la république islamique iranienne.

Mme Azizi militait aussi pour la reconnaissance des droits des femmes et des enfants. Elle a déjà passé trois ans en prison dans son pays d’origine.

Plusieurs pays occidentaux ont placé l’OMPI sur la liste des organisations considérées comme terroristes. C’était le cas sur la liste noire canadienne entre 2005 et 2012.

Des appuis de taille

« Le permis ministériel est une procédure vraiment exceptionnelle, explique Stéphanie Valois, avocate de la demandeuse d’asile. En plus, notre permis couvre une période de deux ans, ce qui est encore plus rare. Je pense que cette décision du ministre s’explique par les pressions politiques et médiatiques qui ont vraiment aidé ma cliente. »

Plusieurs députés appuyaient la cause de Mme Azizi, dont Hélène Laverdière (NPD) et Kathleen Weil (PLQ). Le député Amir Khadir, de Québec solidaire, lui-même d’origine iranienne, a publiquement soutenu ce dossier. Il s’est réjoui de la tournure des événements.



« Ma cliente a passé les deux derniers jours en détention, poursuit Me Valois en entrevue au Devoir. Je crois que c’était très difficile pour elle, et maintenant elle va prendre le temps de comprendre ce qui lui est arrivé avant d’entreprendre les prochaines étapes. »

Me Valois a retiré la demande de sursis qu’elle devait défendre jeudi matin. La situation judiciaire demeure, malgré le permis temporaire prolongé.

L’avocate conteste toujours devant les tribunaux l’évaluation des risques avant renvoi du ministère canadien de l’Immigration. Ce dossier avait déclenché la procédure d’expulsion.

« Cette procédure pourrait lui accorder le statut de personne à protéger. Il faudra trouver un statut permanent à ma cliente après deux ans. D’autres options seront explorées. »

À propos de l’Iran

Stéphanie Valois pratique dans son domaine spécialisé depuis 20 ans. Elle reconnaît que le contexte a changé depuis l’arrivée des libéraux au pouvoir à Ottawa.

« Avec les conservateurs, c’était vraiment difficile d’établir des contacts. Ils ont accordé peu de permis de séjour. Le gouvernement libéral a envoyé des signaux positifs pour les réfugiés. Le Canada a des obligations internationales en cette matière. Et avoir des réfugiés dans un pays, c’est positif. Ces gens apportent beaucoup à leur société d’accueil. Cela dit, je me demande bien pourquoi nous n’avons pas obtenu le permis de séjour avant pour ma cliente. »

Quelle est la réponse ? Faut-il voir de l’esbroufe politique dans l’intervention in extremis du ministre ?

« Je comprends qu’il y avait plein de procédures à respecter et deux ministres impliqués. Franchement, ce qui est plus large dans ce dossier d’un point de vue politique, c’est l’Iran. M. Khadir en a parlé dans une conférence de presse. Expulser des gens dans ce pays pose de graves problèmes. »

On ne le sait que trop au Canada. Au moins deux Canadiennes ont été détenues dans les prisons iraniennes. La première, la photographe Zahra Kazemi, y est morte en 2003. La seconde, l’anthropologue de l’Université Concordia Homa Hoodfar, spécialiste du rôle des femmes dans les sociétés musulmanes, a été relâchée l’an dernier après des mois d’emprisonnement.

Elle aussi a participé à la pression populaire sur l’État. Mme Hoodfar a écrit une lettre au ministre de l’Immigration. Sa teneur n’a pas été divulguée pour des raisons de sécurité, vraisemblablement pour protéger des gens encore menacés dans la république théocratique.

« Quand des réfugiés refusés retournent dans ce pays, ils sont souvent mal reçus, termine Mme Valois. Nous savons qu’une chaîne satellitaire iranienne a déjà traduit en farsi et diffusé un reportage de la CBC sur ma cliente. On savait tout en Iran sur sa situation au Canada, sa date d'expulsion, jusqu’au nom de sa fille. C’est clair qu’elle était attendue. »