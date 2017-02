Adieu idéalisme!

Comment pouvais-je croire qu’à la veille de mes 65 ans, le siècle dans lequel je vivrais me déplairait amèrement parce qu’aux antipodes de mon idéalisme de jeunesse ? ! Amer constat qui n’a rien à voir avec le vieillissement du corps d’une femme, aussi frustrant soit-il. Souffre mon âme de la volte-face de mes semblables. Le XXIe siècle me rend honteuse de faire partie des baby-boomers. En relisant Le monde d’hier de Stefan Zweig tout en écoutant Mahler, je suis chavirée par la régression du monde auquel j’appartiens, par l’évaporation des doutes qui remuaient tant de méninges et de consciences parmi des scientifiques, intellectuels et artistes, à la fin du XIXe et au XXe siècle.

Durant mon adolescence, dans les années 60, je tentais d’imaginer ma vie d’adulte d’âge mûr au XXIe siècle. J’adorais la science-fiction. Dès l’an 2000, j’envisageais l’existence de milliards d’esprits sains dans des corps sains évoluant dans un environnement non pollué et absolument pacifique. Les murs et barbelés seraient assurément des vestiges d’un passé révolu, et les frontières donc ouvertes à la libre circulation. J’étais prête à survoler un jour ma planète à bord d’une station orbitale. Le XXIe siècle serait l’ère de la connaissance, décloisonnée, partagée, sans cesse enrichie, ouverte à l’exploration interrompue d’esprits tous aussi curieux, les uns que les autres, connaissant plusieurs langues. Finis les guerres, les génocides, la pauvreté, la famine, la corruption, le chômage. Vite endiguée, toute épidémie. La richesse ne serait plus l’apanage d’une infime couche de la population mondiale. L’humanisme serait loi. Les arts, non un luxe.

Naïve que j’étais ! Voilà que la post-vérité entre à la Maison-Blanche, peut-être bientôt à l’Élysée. Le président Trump forge « sa » politique d’immigration en se fiant surtout à Fox News. Des démagogues sèment la confusion et la zizanie ; des cerveaux ne demandent qu’à les croire aveuglément, vilipendant les experts, crachant sur les intellectuels. Les dépenses militaires s’amplifient. Il est minuit moins cinq à l’horloge atomique. Le journalisme rigoureux lutte pour sa survie. Les réfugiés sont jugés suspects. En désespoir de cause, des demandeurs d’asile se faufilent à nos portes avec, en guise de résumé de leur parcours jusqu’ici, le contenu d’un sac ou d’une valise.

N’ayant plus le coeur à la fête, des bougies, je n’en soufflerai pas. Mais qu’est donc devenue ma génération qui, jadis, entonnait des hymnes aux fleurs, à l’amour et à la liberté ?