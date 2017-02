Petit rappel au sujet des accommodements raisonnables

Le déclencheur



— Jocelyne St-Arnaud, « Le fait d’avoir lié politiquement les valeurs exposées dans la charte spécifiquement au Québec et à un parti nuit à la compréhension des valeurs qui y figurent et laisse croire que ces valeurs sont celles des Québécois de souche, qu’elles sont liées à son histoire et à sa culture. Pourtant, il n’en est rien. La valeur qui y est fortement affirmée est celle de l’égalité hommes-femmes. »— Jocelyne St-Arnaud, « De la nécessité d’une charte de la laïcité » , Le Devoir, 18 février 2017

À peine a-t-on nettoyé le sang des victimes de la Grande Mosquée de Sainte-Foy que l’on recommence à parler de charte de la laïcité. Dans Le Devoir, Mme St-Arnaud défend une telle charte au nom de l’égalité hommes-femmes et s’attaque aux accommodements raisonnables (sont-ils responsables des balles qu’ont reçues les fidèles de la mosquée de Sainte-Foy ?).

Une charte de la laïcité ne sert à rien et, dans le contexte actuel très tendu, on devrait éviter de propager des sophismes et de tromper le public québécois. L’égalité femmes-hommes est reconnue par le droit québécois et canadien, et une charte de la laïcité n’apporterait rien sur cette question. D’ailleurs, la laïcité ne concerne pas cette question. Bien des États laïques n’ont pas reconnu juridiquement l’égalité femmes-hommes, à commencer par la France : la laïcité trouve une première formulation en 1795, puis en 1905, mais les femmes n’obtiennent le droit de vote qu’en 1944.

Les accommodements raisonnables sont la conséquence de l’interprétation démocratique de la laïcité, et non une atteinte à la laïcité.

Petit rappel express : la laïcité signifie la neutralité de l’État en matière religieuse. Cela signifie que l’État ne fera rien pour favoriser ou défavoriser une croyance religieuse, un groupe ou des individus en fonction de leurs croyances. C’est l’héritage des guerres de religion au XVIe siècle.

La laïcité protège la liberté de conscience et de manifestation de ses croyances. Cela signifie que l’État ne peut interdire la manifestation d’une croyance religieuse parce que cela ne le regarde pas. Les interdictions vestimentaires pour les citoyennes et les citoyens sont contraires à la laïcité.

Les manifestations de la conscience qui menacent les buts neutres de l’État (santé publique, sécurité, ordre public, éducation à la citoyenneté) peuvent être interdites. Cela signifie que si le port du voile intégral quand on travaille sur un chantier menace sa propre sécurité ou celle des autres, on peut l’interdire.

Une autorité publique ne peut interdire de manifestations religieuses que si et seulement si elles portent atteinte à des buts neutres et impérieux de l’État. Cela signifie que dans tous les autres cas, quand une règle pèse sur une croyance religieuse ou une pratique culturelle, on doit trouver un accommodement raisonnable.

Un accommodement ne peut être accordé que s’il est raisonnable. Cela signifie qu’il ne doit pas porter atteinte à un but neutre et impérieux de l’État, et qu’il ne doit pas menacer les intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens.

Le rôle des cours de justice

Il revient aux cours de justice de se prononcer au cas par cas. Comment pourrait-il en être autrement ? Même dans les pays où il existe des lois très contraignantes pour la liberté de conscience, comme la France, les tribunaux reçoivent des plaintes et doivent trancher les litiges… au cas par cas ! L’adoption d’une charte de la laïcité est donc tout à fait inutile.

Et le fameux kirpan à l’école : tout d’abord, le kirpan est un couteau symbolique, dont le tranchant est émoussé ; ensuite, il est scellé dans son fourreau ; enfin, il ne menace pas la sécurité des autres élèves. La Cour suprême a jugé qu’il était raisonnable de trouver un accommodement. Elle aurait pu en juger autrement, mais son jugement est lui-même raisonnable.

Alors, doit-on remettre en cause le statu quo et l’équilibre trouvé au Québec entre l’impératif de neutralité et le respect de la diversité ? Faut-il rouvrir ces dossiers sous le coup de l’émotion, que ce soit pour promulguer une charte de la laïcité ou pour casser le compromis sur l’apparence de neutralité des personnes dotées d’une autorité publique et coercitive ?

Ma réponse est que le moment n’est pas venu et que l’émotion est bien mauvaise conseillère.