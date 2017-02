Une militante iranienne en instance d’expulsion arrêtée par les services d’immigration

La militante iranienne qui devait être expulsée le 28 février prochain vient d’être arrêtée par l’Agence des services frontaliers du Canada pour motifs de « risque de fuite ». Les agents d’immigration croient que Roghayeh Azizi Mirmahaleh, qui craint d’être arrêtée et emprisonnée à son arrivée en sol iranien, ne se présentera pas à l’aéroport Trudeau au jour J, a rapporté son avocate Me Stéphanie Valois.

Celle-ci est d’ailleurs surprise que sa cliente ait été soupçonnée de vouloir se cacher et échapper à sa déportation, puisqu’elle ne parle ni français ni anglais et qu’elle a une santé fragile qui l’oblige à prendre des médicaments et à recevoir de soins sur une base régulière. La ministre de l’Immigration Kathleen Weil a pour sa part demandé à son homologue au fédéral, Ahmed Hussen, de surseoir au renvoi de Mme Azizi, « d’un point de vue humanitaire », étant donné sa situation.

En compagnie de sa fille Sahar, qui étudie à l’Université McGill, Mme Azizi a tenu une conférence de presse lundi pour implorer le gouvernement canadien de surseoir à son renvoi. Cette militante des droits des femmes et des enfants déjà été emprisonnée et torturée par le régime iranien dans les années 1980. Son mari, détenu en même temps qu’elle, a quant à lui été exécuté.

C’est donc il y a 30 ans que Mme Azizi, une enseignante au primaire âgée de 60 ans, dit avoir milité pacifiquement au sein de Mujahedin du peuple, une organisation que le Canada a mise sur sa liste des organisations terroristes à la fin des années 1990, puis retirée en 2012. C’est parce qu’elle a été membre de cette organisation que Mme Azizi a vu sa demande d’asile refusée par le Canada. Elle a ensuite tenté de faire valoir que sa vie étant en danger si elle retournait en Iran, en déposant une demande d’Examen de risque avant renvoi (ERAR). Mais elle a obtenu pour toute réponse un avis d’expulsion prévu pour mardi prochain.

Selon Me Valois, la loi prévoit que sa cliente doit passer devant la section d’immigration de la Commission d’immigration et du statut de réfugié du Canada dans les 48 h suivant son arrestation, donc possiblement jeudi. Le commissaire décidera s’il y a lieu de prolonger sa détention jusqu’au jour de sa déportation. Mme Azizi est arrivée avec un visa de visiteur en 2012 pour demeurer auprès de sa fille. Ses efforts pour régulariser sa situation n’ont, jusqu’ici, pas porté fruit.