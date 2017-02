Une mosquée vandalisée dans l’est de Montréal

Une mosquée a été vandalisée cette nuit au coin de la rue Ontario et Fullum à Montréal. Deux fenêtres ont été brisées et des ordures ont été lancées à l’intérieur, a pu constater Le Devoir peu après 6 h mardi matin.

« Je suis choqué, je ne sais pas quoi dire, regardez par vous-mêmes, les dégâts parlent d’eux-mêmes », lance Mohammad Nurud Islam, en essuyant discrètement une larme tout en montrant la scène.

Dans la petite salle de prière, les hommes sont bouleversés. « Nous avons vu les dégâts en arrivant pour la prière du matin peu avant 6 h », se désole Shaah Mohammad Alam, qui marche pieds nus entre les débris de verre qui jonchent le sol.

Entre les fracas de vitres et les ordures balancés par les vandales, la dizaine d’hommes réunis mardi matin ont trouvé le courage de prier, comme tous les jours. « Nous prions pour que les gens trouvent la paix et qu’ils comprennent que ce genre de choses ne doit plus arriver », répète Shaah Mohammad Alam.

Il ne veut pas parler des attentats de Québec. Il ne veut pas jeter d’huile sur le feu. Il répète que le respect doit primer, partout, tout le temps, pour toutes les cultures. Pourtant, les hommes sont inquiets. « Je suis inquiet, oui, avec tout ce qui se passe dans le monde, autour de nous, on ne peut pas faire autrement », répond Mohammad Nurud Islam.

Selon lui, ce n’est pas la première fois que la mosquée Tawuba est la cible de vandales. Il y a deux ans, des dommages avaient été faits à l’extérieur. Mais c’est la première fois que l’intérieur du bâtiment est touché.

« Je suis très triste. Nous vivons ici en paix, c’est un quartier très agréable, on ne fait pas de différence entre les gens, on ne devrait pas en faire dans aucune place », ajoute l’homme.

Visiblement troublé, un homme tente d’exprimer sa peine. Il ne trouve pas les mots. Il hausse les épaules et quitte la mosquée en lançant un dernier regard vers les lieux. « Bienvenu au Canada », laisse-t-il enfin tomber d’une voix pleine de désespoir.



Suspect arrêté



Selon la police de Montréal, les événements seraient survenus vers 4 h, dans la nuit de lundi à mardi. Un appel a été fait au 911 et la police a été en mesure de localiser le suspect non loin des lieux. L’homme de 26 ans a été placé en détention en attendant de subir un interrogatoire.



Le SPVM a délégué à la mosquée des techniciens en identité judiciaire afin de recueillir des preuves sur la scène de crime. Aucun objet incendiaire ne semble avoir été utilisé.



Le suspect pourrait faire l’objet d’accusations criminelles en matière de crimes haineux et de méfait public.



Le 2 février dernier, la mosquée Khadijah située sur la rue Centre, dans le quartier de la Pointe-Saint-Charles, a été la cible de vandalisme le jour même des funérailles de trois des six victimes de l’attentat commis au Centre culturel islamique de Québec.



L’homme âgé de 50 ans soupçonné d’avoir vandalisé cette mosquée, Sylvain Gingras, a plaidé non coupable à un chef d’accusation de méfait public. Il subit présentement un examen psychiatrique afin d’évaluer sa responsabilité criminelle.