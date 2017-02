Le BST rappelle l’importance de la ceinture en avion

Toronto — Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a souligné l’importance que les passagers à bord des avions aient leur ceinture bouclée, au terme d’une enquête. Les faits analysés remontent au 30 décembre 2015, alors qu’un vol d’Air Canada effectuait le trajet Shanghai-Toronto. Avant l’entrée dans une zone de turbulences, le copilote a demandé à l’équipage d’interrompre le service et de préparer la cabine. La consigne lumineuse indiquant aux passagers de boucler leur ceinture a ensuite été allumée et plusieurs messages ont été énoncés en anglais, en français et en mandarin, précise-t-on. Malgré ces mesures, bon nombre de passagers ne portaient pas leur ceinture, et 21 d’entre eux ont été blessés, dont un grièvement, souligne le BST.