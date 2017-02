Religion et vie en société

M. Charles Taylor affirme que l’interdiction des signes religieux pour les agents de l’État qui possèdent cet exceptionnel pouvoir de contrainte signifie que l’on rejette les musulmans. Cela n’a rien à voir. L’interdiction signifie seulement que, pendant leur quart de travail, ces personnes, dans un geste de bonne foi, mettraient à l’arrière-plan leurs convictions religieuses pour donner au moins l’apparence que leurs actions seront basées sur la loi du pays, et non sur leur appartenance religieuse. On procède de la même façon avec les affiliations politiques.

Par ailleurs, comme le souligne souvent Christian Rioux, il y a actuellement, un peu partout, une montée de l’intégrisme musulman (parlez-en aux Algériens). Les musulmans en sont d’ailleurs les premières et les principales victimes. Les manifestations de cet intégrisme, bien que marginales, existent aussi chez nous. Les intégristes ont la fâcheuse manie de soumettre des demandes aux institutions publiques qui font entorse à leur fonctionnement normal. La seule réponse « raisonnable » que l’on devrait donner à ces demandes serait de les refuser gentiment et carrément — par exemple quand des parents exigent que leur enfant soit exempté des activités de musique (comme on l’a déjà vu à Toronto et à Montréal) ou ne participe pas au cours de natation.

On empêcherait alors ces quelques fanatiques de ternir la réputation de l’immense majorité de nos concitoyens musulmans, qui sont des citoyens honorables et respectables.