Madame la Ministre Charlebois,

Il me peine de réaliser que nous n’avons pas avancé au cours des ans dans la problématique de l’autisme au Québec. C’est décourageant et choquant à la fois.

Il y a 40 ans, je suis allé en commission parlementaire avec des parents et des professionnels pour expliquer nos besoins. Mon fils avait alors quatre ans environ. Par la suite, bien que le gouvernement ait produit le manuel L’école québécoise sur l’intégration des personnes handicapées, rien n’a bougé. Mon mari et moi avons dû aller en Cour supérieure pour que notre fils soit intégré en classe. La Commission scolaire de Sainte-Foy ne voulait pas l’accepter. Nous sommes même déménagés à Montréal par la suite, pour lui assurer des services, et encore là, je vous passe les détails de comment ce fut laborieux au cours des ans pour assurer des services à notre fils. Sans parler des nombreux travailleurs sociaux, environ une vingtaine, à qui nous avons eu à expliquer notre situation et nos besoins.

Notre fils est décédé il y a maintenant quatre ans, mais nous sympathisons profondément avec tous les parents qui vivent l’autisme au quotidien. Ce sont tous des héros anonymes. Votre gouvernement a une responsabilité envers ces parents et leurs enfants. Il n’y a plus de place pour des délais, il faut agir maintenant. Je vous supplie de prioriser ce dossier sans délai. C’est une situation honteuse. N’attendez pas que des drames se produisent pour être accusés de négligence. Ce sera trop tard.