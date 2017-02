Gérard Bouchard déplore la volte-face de Charles Taylor

Non seulement Gérard Bouchard ne change pas d’avis, il trouve « décevant » le recul de son collègue Charles Taylor. Selon lui, ne pas légiférer pour interdire le port de signes religieux pour les juges, les policiers et les gardiens de prison ne réconciliera en rien le Québec. Pire, cela aura l’effet contraire.

« Le débat va reprendre et il va ressembler à celui qu’on a depuis les quinze dernières années, qui est très émotif. Il se prêtera à des dérapages et sans aucun doute en arrivera à blesser des membres des communautés religieuses », a déclaré Gérard Bouchard en entrevue au Devoir.

Fin du consensus

Maintenant qu’il a laissé s’exprimer celui avec qui il a présidé la commission sur les accommodements raisonnables, il se dit obligé de rappeler sa position dans les médias. Cette volte-face ne l’a pas surpris, Charles Taylor ayant laissé de plus en plus transparaître, notamment dans un livre sur la laïcité publié en 2010, son inconfort devant cette recommandation du rapport. M. Bouchard attribue la sortie publique de M. Taylor à la rumeur persistante voulant que le premier ministre Philippe Couillard allait se rallier au consensus qui était en train d’émerger à l’Assemblée nationale.

Tout en respectant la pensée de son collègue, il déplore le fait que l’un des « buts » de ce dernier était de contribuer à mettre en échec ce consensus. « Parce qu’il n’y a plus d’entente, le PQ, la CAQ vont être tentés de reprendre leurs billes jusqu’aux prochaines élections », dit l’auteur et sociologue de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Il se dit « triste » de voir s’envoler toute chance de réconciliation des Québécois qui, affirme-t-il, sont « tannés » de ce débat. « On est ramenés à la case départ. Et je ne vois pas quand les astres vont se réaligner, dit-il. C’était quand même exceptionnel que trois partis sur quatre mettent de l’eau dans leur vin pour s’entendre. »

La faute à Couillard

Mais selon lui, la faute revient avant tout au premier ministre. « Il me paraît évident que la responsabilité de l’échec du consensus appartient à M. Couillard. Il a adopté une position extrêmement rigide au nom des principes de la liberté individuelle alors qu’en droit, il y a des conceptions de la liberté individuelle qui amènent à certaines limites qu’on peut concilier avec des principes collectifs », dit-il. « M. Couillard n’a pas le monopole des principes ou de la morale publique. »

Il l’accuse également d’être en contradiction avec lui-même, puisqu’il a rejeté la recommandation que M. Bouchard endosse maintenant seul, sous prétexte qu’il est contre toute forme de discrimination vestimentaire. « Or, l’article principal de son projet de loi 62 [sur la neutralité de l’État] consiste à interdire aux femmes musulmanes de porter le voile si elles veulent recevoir des services de l’État. On n’est pas dans le vestimentaire, là ? », fait remarquer le sociologue. « M. Couillard est en parfaite contradiction. On pourrait se passer de ses leçons de morale ».

L’importance de légiférer

Car oui, il est urgent de s’entendre, insiste Gérard Bouchard. « Pourquoi attendre qu’il y ait une crise avant d’intervenir. Après 15 ans de querelles, on doit avoir appris quelque chose, on doit savoir qu’il y a une énorme sensibilité sur ces questions-là. » Il rappelle que le Québec s’est beaucoup déchiré lors des crises autour du kirpan, du porc dans les cabanes à sucre, des vitres givrées des juifs hassidiques. « Il faut garder ça à l’esprit. On doit avoir appris de ce qu’on a vécu et agir. »

Interdire le port de signe religieux — croix, kippa, voile, kirpan — pour des personnes est essentiel pour assurer la crédibilité des personnes exerçant des fonctions de coercition.

Maintenant que le consensus a volé en éclat, il faut s’occuper des « priorités évidentes », dit M. Bouchard. Comme la lutte contre la discrimination, le sous-emploi chez les immigrants, les rapprochements interculturels. « Il faut vider le panier de crabes des accommodements raisonnables », soutient-il, rappelant que deux tiers des Québécois disent être mal à l’aise avec ça. Pour ce faire, il répète qu’il est « urgent » de mener une enquête qui donne l’heure juste sur le nombre et le type d’accommodements, et la façon dont ils sont gérés.

« Est-ce que c’est vrai que ça a déraillé, que c’est devenu un instrument aux mains des immigrants et des minorités pour s’exempter de la loi, ou bien est-ce que c’est faux et que c’est géré de manière responsable ? » Le sociologue soutient aussi l’idée d’une commission sur le racisme systémique, en autant qu’elle ne refasse pas tout le tout le travail déjà fait par la Commission sur les accommodements.

La fin d’un duo

Le désaccord entre les deux commissaires aura des répercussions publiques et sociales, reconnaît Gérard Bouchard. Les gens qui se référaient à la formule Bouchard-Taylor qui faisait bloc ne pourront plus le faire. « Il va falloir changer la formulation. Il y a un fractionnement et ça affaiblit la référence pour ce qui est de cette question », admet-il. « Pour ce qui est du plan personnel, Taylor et moi sommes capables de faire les nuances nécessaires. »