Les Maritimes toujours paralysées par la neige

Halifax — Un avertissement de blizzard est toujours en vigueur dans certaines parties du Canada atlantique, mardi, après qu’une importante tempête eut frappé la région, provoquant de lourdes chutes de neige et des vents puissants.

Environnement Canada a lancé ces avertissements pour le nord de la Nouvelle-Écosse, les côtes est et sud de Terre-Neuve, et l’Île-du-Prince-Édouard en entier.

À Terre-Neuve, les écoles de la région de Saint-Jean ont été fermées, puisque l’on y prévoit jusqu’à 60 cm de neige.

Les écoles et les bureaux gouvernementaux ont aussi été fermés pour une deuxième journée en Nouvelle-Écosse, dans l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Des annulations et des retards ont également frappé le transport aérien et maritime.

Le blizzard a fait tomber plus de 70 cm de neige à Fredericton, et les vents ont atteint 120 km/h le long de la côte près d’Halifax.

Le transport en commun a été suspendu dans plusieurs villes, lundi, et la reprise du service a été remise à plus tard, mardi.

En Nouvelle-Écosse, moins de 4500 foyers sont toujours sans courant. Énergie NB parle de son côté de 470 clients toujours touchés par les pannes.

La météorologue d’Environnement Canada Tracey Talbot a indiqué que la tempête était l’une des plus grosses et des plus fortes à avoir frappé les Maritimes dans les dernières années, mais elle n’a constaté aucun dommage important jusqu’à maintenant.