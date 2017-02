La quête de l’âme soeur coûte cher aux Canadiens

L’amour en ligne peut coûter cher : l’an dernier, des Canadiens à la recherche de l’âme soeur se sont fait dérober près de 17 millions de dollars, rapporte la Gendarmerie royale du Canada (GRC). À l’occasion de la Saint-Valentin, la GRC rapporte qu’en 2016, 748 victimes ont perdu cette somme aux mains de prétendants fraudeurs. Et ce ne serait que la pointe de l’iceberg, signale le sergent Guy-Paul Larocque de la GRC. « On estime que les cas rapportés représentent à peine 5 % des cas actuels », précise-t-il. Les escroqueries « de stratagèmes amoureux » sont ces dernières années parmi le « top trois » des cas de fraude les plus fréquents, indique-t-il. À tous ceux qui pensent avoir été victimes de ce stratagème, la GRC conseille de signaler l’incident à la police et de faire un rapport au Centre antifraude du Canada.