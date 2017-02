Le français menacé

Il faut prendre la chose au sérieux : le français a besoin d’être protégé. On ne mesure pas à quel point la chose est grave. Le français est un élément essentiel de notre identité. La langue dominante anglaise exerce une pression constante, il nous faut patrouiller constamment et rester vigilants, la langue française est attaquée, maltraitée, méprisée, houspillée, injuriée. Il est primordial de réagir au déclin du français au Québec, car le mal se marque nettement, et de plus en plus. On peut relever facilement l’influence néfaste des lâches politiques du gouvernement inconvenant de Philippe Couillard avec ses économies malencontreuses et sournoises dans un domaine aussi vital. L’inertie indécente du gouvernement Couillard est bien la preuve consternante de ses alliances souterraines et de la réussite des pressions de la langue dominante anglaise dans le Parti libéral. Par son ignorance de la vraie place et de la vraie vitalité qui reviennent au français, et de l’urgence pour nous de le protéger comme un élément essentiel de notre identité, le gouvernement déloyal et fourbe de Philippe Couillard fait fi des efforts constants et des luttes que nous avons dû mener pour survivre depuis le rapport honteux de Lord Durham. La fidélité à notre langue française est le signe même de notre émancipation et de notre liberté.