Tempête de neige au Québec, blizzard dans les Maritimes

Une tempête hivernale a balayé le sud du Québec dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi matin, les Îles-de-la-Madeleine étaient encore sous les flocons, alors que la région de Montréal s'apprêtait à pelleter une vingtaine de centimètres de neige.



Selon Transports Québec, les conditions routières sont évidemment enneigées et on note plusieurs accrochages causés par le mauvais temps.



On ne rapportait, lundi matin, aucune école fermée.

Aujourd'hui à la CSDM, tout est ouvert. Le service de transport scolaire est aussi assuré. Des retards sont toutefois à prévoir. — CSDM (@csdmqcca) February 13, 2017

De leur côté, les Maritimes étaient frappées par une puissante dépression. Ce système secouera le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard pendant toute la journée et même durant la nuit suivante.



Selon Robert Michaud, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada, des vents violents pouvant atteindre des pointes de 100 km/h y souffleront.



En plus, la région recevra entre 40 à 60 cm de neige.



M. Michaud a spécifié qu’il y aura donc «une poudrerie généralisée» et il y est allé d’une mise en garde destinée aux usagers de la route.



«Ce sera un véritable blizzard. La visibilité sera nulle. Les déplacements, il faut les faire aujourd’hui [dimanche], a-t-il mentionné.



Robert Michaud a soutenu que les choses commenceront à revenir à la normale mardi matin.



Par contre, il a jugé bon d’ajouter qu’une autre dépression se dirigera vers les Maritimes dès le lendemain soir.



Se voulant rassurant, il a précisé que cet autre système ne s’annonce pas aussi intense que le précédent.



Plus de détails suivront.