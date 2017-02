Bloc-notes

La terre entière a déjà eu l’occasion de faire connaissance avec M. Donald Trump. Mais pour M. Justin Trudeau, la rencontre a en quelque sorte été ajournée. Elle aura lieu aujourd’hui, à Washington. On se demande par quelles contorsions le premier ministre en arrivera à faire croire qu’il ne connaissait pas déjà avant le président…

Le cinéaste Michael Moore vient d’écrire que le régime de Donald Trump tombera parce que sa carapace contre les attaques qui le tournent en ridicule est si mince qu’il ne pourra pas s’en remettre. « C’est une armée de comédiens qui le jettera par terre », affirme Moore.

Dans La Chartreuse de Parme, Stendhal s’arrête un moment pour raconter l’histoire du caricaturiste Antoine-Jean Gros. Nous sommes au temps des conquêtes de Napoléon Bonaparte. Ce dictateur a beau prétendre qu’il avance en Europe l’épée dans une main et les droits de l’homme dans l’autre, les peuples massacrés sur son passage ne le voient pas du même oeil.

En Italie, on résiste à ses avancées. Pour vaincre, Napoléon va compter sur le coup de crayon de Gros. Le caricaturiste représente le baron local pour en amoindrir le pouvoir sur la population. Il le dessine le ventre transpercé par une baïonnette dont s’échappe tout le blé volé aux paysans. Le peuple est secoué de rire par la diffusion de cette caricature, qui lui révèle soudain une perspective de sa situation qu’il ignorait jusque-là être la sienne.

De tout temps, la caricature fut l’arme secrète des pauvres. Mais elle fut aussi celle des puissants. L’arme est à double tranchant. Chose certaine, depuis l’accession de Donald Trump au pouvoir, des escadrons de rigolos se vouent à lui trouer la peau.

À la télévision, porte d’entrée la plus facile vers les États-Unis, cela va même bien plus loin désormais qu’on ne saurait l’envisager au nord du 49e parallèle. Pour le 51e Super Bowl, on a ainsi pu entendre Bill Maher se moquer du quart arrière Tom Brady, sans aucun doute un grand sportif, mais un pitoyable analyste politique. Maher n’a pas hésité à charger contre lui sur un ton qu’on n’imagine même pas ici.

Mais cette fronde placée sous les couleurs du rire sarcastique peut-elle vraiment être suffisante à renverser un gros pharaon de carton ?

En tout cas, c’est à se demander pourquoi, en attendant, au Québec, l’humour a toujours si peu de desseins politiques et sociaux. L’humour ne pourrait-il pas servir davantage à rappeler ici aussi que l’autorité peut parfois donner la main à la tyrannie ? Que l’ordre s’appuie alors au bras de l’injustice ?

Pourquoi chez nous l’invention d’un autre horizon ne passe-t-elle pas aussi par un usage plus énergique de l’humour ? Je ne sais pas.

Au moins, M. Trudeau, à force de multiplier les contorsions de salon devant M. Trump, finira peut-être par nous faire rire malgré lui au milieu d’un théâtre qui n’est pourtant pas drôle du tout.

Le léger vernis des apparences sociales est toujours à la merci d’un choc qui, si petit soit-il, fera soudain tout éclater pour révéler ce qu’il y a dessous. C’est l’effet produit d’ordinaire par une caricature efficace.

J’ai écouté les explications péniblement articulées par Gerry Sklavounos devant une meute de journalistes. La meute attendait le député depuis qu’il avait pris la porte de sortie en octobre dernier. M. Sklavounos avait préparé sa rentrée. Il s’est avancé comme un condamné crâneur qui tente de se maintenir au-dessus du vide tandis qu’il est poussé sur le devant de son plongeoir.

Le député n’avait l’air ni naturel ni sincère. On l’a beaucoup dit. Mais il ne faudrait pas oublier non plus que, pour le devenir, à l’heure des jurys télévisés, il faut souvent beaucoup travailler… Dans le cas de M. Sklavounos, reste qu’on a tout de même l’impression persistante d’un homme qui se perd à force d’essayer de se sauver.

Comme tout le monde, j’ai assez vite décroché de ce que le député débitait. Son numéro de contrition était trop mal balancé.

Mon attention s’est plutôt fixée sur la composition du visage de son « épouse ». Ses yeux m’ont semblé noyés dans l’eau. Mais ce pouvait être le simple effet des projecteurs. Je me disais qu’elle allait parler. Elle ne parla pas. Elle se contenta d’être là.

On lut dans les dépêches qu’elle s’appelait Janneke. Ce fut tout. De quoi le prénom de Janneke est-il le nom ? Qui est cette femme, réduite partout à ce seul prénom ? On ne le sait pas. Une femme, personne, et cent mille.

Robe noire. Peau pâle comme neige. Deux clavicules qui pointent vers la fosse à la base du cou, ce Bosphore entre la mer Noire et la mer de Marmara. Un sourire de composition. Un filet de sourire. Un sourire prisonnier d’un filet ?

On ne la connaît pas. Mais à la regarder ainsi jouer un numéro de potiche de service, on se sent mal pour elle. Qu’a-t-elle besoin de faire pareille figuration ?

Dans l’ordre établi au nom du pouvoir masculin, le vieux catéchisme soutient que les victimes les plus touchées doivent acceptées d’être maintenues en silence dans leur condition, dans un intérêt bien compris de la perpétuation du brillant éclat de cette puissance.

Mais parfois le vernis craque. Le brillant s’estompe. Et cela donne soudain à voir la vérité d’un ordre du monde qui est résolument fêlé.