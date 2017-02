Le Canada n’est pas si tolérant

L’exceptionnalité du Canada, qui est perçu comme plutôt pacifique et ouvert à l’immigration, est-elle bien réelle ? Un sondage inédit démontre que, comparativement à des citoyens de bien des pays, les Canadiens ne seraient pas aussi tolérants qu’on le croit à l’endroit des immigrants.

Pour être « exceptionnel », le Canada devrait démontrer que ses habitants ont des opinions positives fortes à l’égard de l’immigration. Or, leur attitude est très mitigée, rapporte une étude comparative réalisée par Michael Donnelly, professeur au département de sciences politiques de l’Université de Toronto.

Se basant sur de récents coups de sonde menés dans divers pays à propos de l’immigration et des réfugiés, le chercheur a élaboré un formulaire en ligne auquel ont répondu 1522 Canadiens entre le 18 et le 27 janvier 2017, soit tout juste avant la fusillade à la mosquée de Québec. « Peu importe ce qui a fait l’[image] exceptionnellement positive du Canada en matière d’immigration et d’intégration au cours des cinquante dernières années, [les Canadiens] ne semblent pas exceptionnellement tolérants », conclut M. Donnelly dans son étude intitulée « L’exceptionnalité canadienne : sommes-nous bons ou chanceux ? » présentée la semaine dernière dans le cadre du congrès annuel de l’Institut d’études canadiennes de l’Université McGill.

Oui, mais…

Ils sont très fiers d’être Canadiens, ça oui. Et ils ont une attitude relativement positive à l’endroit de l’immigration. Mais ils ne sont pas extraordinairement « pro-immigration » comparativement aux Européens et aux ressortissants des pays pairs, dit le sondage. Pourquoi ? Un exemple. Malgré que peu de Canadiens (19 %) se disent d’accord avec le fait d’arrêter toute immigration au pays, ils sont seulement 46 % à s’y opposer fermement. « Cela laisse un grand bloc [de répondants] qui sont ouverts à l’idée », fait remarquer M. Donnelly, qui s’est dit « très surpris » que le nombre d’opposants ne soit pas plus élevé. Pour montrer à quel point le Canada n’est pas si « exceptionnellement ouvert », l’étude rappelle qu’en 2010, 43 % des Américains étaient opposés à ce qu’on ferme leurs frontières aux immigrants. « Ces résultats suggèrent qu’un mouvement anti-immigrant sérieux n’est pas impossible » chez nous.

Ouverts aux réfugiés ?

Sur la question des réfugiés, les Canadiens sont relativement « généreux » en matière d’accueil, se situant au 9e rang sur 22 pays, surtout européens, sondés. Seulement un Canadien sur cinq voudrait que le gouvernement traite avec plus de suspicion les demandes d’asile.

Toutefois, plus précisément sur la question des réfugiés syriens, quand on donne aux répondants le choix entre « accepter plus de réfugiés » ou « envoyer de l’argent aux pays qui aident les victimes du conflit syrien », les Canadiens sont parfaitement divisés : un quart veut envoyer de l’argent mais ne souhaite pas plus de réfugiés, un quart veut plus de réfugiés mais ne souhaite pas envoyer de l’argent, un quart veut les deux et un dernier quart ne veut ni l’un ni l’autre. Ici, quand il existe d’autres choix, accueillir plus de réfugiés syriens ne ressort pas comme étant l’option la plus populaire, fait remarquer M. Donnelly dans son étude, menée avec l’aide de l’École de politique publique et de gouvernance de l’Université de Toronto.

D’ailleurs, alors que se déroulent plusieurs courses à la chefferie et que l’intransigeance de Donald Trump face à l’immigration amènera le Canada à raffermir ses positions, l’étude a révélé que les sympathisants des trois grands partis politiques fédéraux — libéral, conservateur et néodémocrate — préfèrent le statu quo dans le dossier migratoire. Toutefois, on observe une divergence d’opinions au sujet des réfugiés : les libéraux pourraient faire quelques gains électoraux avec un programme d’accueil de réfugiés — allant de 1000 réfugiés par an à 25 000 maximum — tandis que les conservateurs en perdraient s’ils proposaient un tel programme.

Quant au multiculturalisme, les Canadiens se disent « satisfaits » de la manière dont il est implanté, les gens décriant cette doctrine représentant moins de 20 %. Toutefois, sur son efficacité comme telle, les Canadiens sont plus dubitatifs : 58 % sont « très d’accord » ou d’« accord » pour dire que trop d’immigrants ne semblent pas « connectés » à la société canadienne. Sans surprise, une forte majorité de répondants croit aussi que les immigrants ont la responsabilité de s’adapter à leur pays d’accueil.

Une connaissance « impressionnante »

Ce manque de tolérance aurait pu être dû à une mauvaise compréhension du système d’immigration. Or, autre surprise, l’enquête a révélé que les Canadiens ont une connaissance « impressionnante » du système. Ils connaissent plutôt bien comment fonctionne la sélection des immigrants. Toutefois, ils semblent détenir certaines idées préconçues, voire fausses, sur le nombre d’immigrants et leur niveau d’éducation, souligne le rapport.

Lesquelles ? D’abord, les Canadiens, de même que tous les citoyens des pays pairs auxquels on les compare, surestiment le nombre d’immigrants. En effet, ces derniers seraient près de 40 % selon les personnes interrogées, alors qu’en réalité, un Canadien sur cinq (21 %) est né à l’extérieur du pays. Aussi, le niveau de scolarité des immigrants a été sous-estimé.

Le sondage a également soumis aux répondants diverses « candidatures » d’immigrants entre lesquelles ils devaient choisir. Sans surprise, les Canadiens ont préféré l’immigrant qui avait un bon niveau d’étude, de hautes fonctions, un futur emploi et n’ayant pas de difficulté avec le français ou l’anglais. Ils ont également préféré l’immigrant qui venait grâce au programme de réunification familiale plutôt que celui à la recherche d’un meilleur emploi.

Mais, fait intéressant qui dénote une pointe de discrimination : « à qualité d’immigration égale », les Canadiens seraient moins enclins à choisir un immigrant venant du Soudan que de l’Allemagne. Interrogé sur la spécificité québécoise, M. Donnelly a indiqué que les opinions récoltées au Québec étaient les mêmes que dans les autres provinces sauf sur un point en particulier : les Québécois ont été nettement plus nombreux à faire remarquer que le fait d’être musulman était une caractéristique qui rendait difficile l’acceptation au pays.

Pourquoi avoir pensé que le Canada était si exceptionnel ? Selon Michael Donnelly, on ne doit pas cette apparente « exceptionnalité » à l’opinion publique mais plutôt aux politiques du gouvernement. « Les gens qui ont inféré une telle chose ont probablement observé le Canada d’un point de vue macro. Il n’y a pas de conflits, pas de partis d’extrême droite ni de gros mouvements anti-immigration… Mais c’est une erreur » de penser ainsi, croit-il. « Nous ne sommes pas si tolérants et à mon avis, ça n’a pas tellement changé au fil du temps. »