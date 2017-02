De l’efficacité politique des films

«Les positions politiques et personnelles des personnages, et leur évolution au cours du récit, donnent matière à plusieurs interprétations», nuance Pierre Véronneau.

Jamais depuis longtemps n’avons-nous vu un film québécois causer autant de débats. La libre opinion d’ex-organisateurs de la grève étudiante de 2012 parue mercredi 8 février et le texte de François Lévesque ramassant quelques interventions autour de Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau m’amènent à quelques observations qui n’ont pas pour prétention d’épuiser ce film extrêmement riche.

Comme avec beaucoup de films qui font référence à des événements historiques ou sociaux, on lit souvent des réactions de ceux qui en furent les acteurs, les observateurs ou, ultérieurement, les analystes. Dans les années 1970, des militants, des critiques et des professeurs d’extrême gauche québécois s’en prenaient aux films politiques et sociaux pour en dénoncer le point de vue — pas assez anticapitaliste, pas assez socialiste, trop social-démocrate, trop récupérateur — ou pour dire ce qu’aurait dû être le film, ce qu’on aurait dû y retrouver. Cette même tendance se voit encore avec le film de Lavoie et Denis. S’y greffent ceux qui ne comprennent pas les critiques positives parues jusqu’à ce jour, certaines même dithyrambiques (Helen Faradji le qualifiant de meilleur film québécois à Radio-Canada). L’analyse de la réception critique de ce film serait à faire dans quelque temps lorsque le corpus sera quasi complet. À vue de nez, actuellement, il y a ceux qui encensent ou rejettent l’esthétique du film et ceux qui ont une attitude semblable envers son contenu. On peut appartenir aux deux groupes.

Je suis de ceux qui embarquent dans l’esthétique du film — ses jeux de variation de cadrage, sa lumière brune et glauque, sa décoration artistique sursignifiante, sa bande sonore prenante, son montage qu’Eisenstein aurait dit intellectuel et que la pratique d’Arcand documentaire rangerait dans le champ de la confrontation syntagmatique audiovisuelle. Mais en même temps, je la remets en question. Dans Laurentie, dans Corbo, il s’agit déjà d’une méthode exigeante fondée sur la distanciation récit-spectateurs, personnage-spectateurs. Sauf dans Le chat dans le sac, Gilles Groulx avait recours à une esthétique semblable, difficile pour le spectateur. Dans chacun de ces cas se pose la question de l’efficacité politique des films, en fiction comme en documentaire. Historiquement, on peut se rappeler le débat qui opposait Costa-Gavras à des critiques plus à gauche que lui, ou encore plus loin, le débat qui opposait l’esthétique d’Eisenstein à celle de Poudovkine.

Baigner dans l’ambiguïté

Mais je comprends ceux qui ont des réserves sur le contenu du film, tout en demeurant dans ses paramètres. Il baigne volontairement dans l’ambiguïté. Les positions politiques et personnelles des personnages, et leur évolution au cours du récit, donnent matière à plusieurs interprétations. L’usage d’images d’archives également. Quand elles se rapportent à 2012, renvoient-elles à une époque de « guerre civile » (j’ai en tête ici le titre de Rodrigue Jean, L’amour au temps de la guerre civile) ou servent-elles principalement de déclencheur mémoriel ? Quand elles sont tirées d’archives filmiques, témoignages ou autres, leur sens vient-il de ce qui est dit (Lavoie et Denis adhèrent-ils au point de vue d’Aquin sur la fatigue culturelle du Canada français ?) ou de ce qui est raccordé dans la bande image ou son par le montage (pensons au passage de la Fête-Dieu à de la mobilisation contemporaine) ? Les citations sans référence de provenance constituent un troisième obstacle, qu’elles soient sur les corps des personnages ou en titres. Qui les dit, où et quand est capital du point de vue de leur signification. Le silence des auteurs nous amène à nous interroger sur leur intention : acquiescement, piste de réflexion, critique ? Le titre du film est à ce sujet emblématique. 2012 était-il un temps de révolution ? Et comment entend-on ce terme ? Quand filtre dans la presse qu’elle provient de Saint-Just, acteur important de la Révolution française et de la Terreur, adhérent à certaines factions du mouvement révolutionnaire et envoyant à l’échafaud certains qui la feraient à moitié avant d’être lui-même guillotiné, non seulement la référence aurait été utile, mais elle aurait aussi permis d’approcher l’interprétation que voulaient lui donner les auteurs.

Ces quelques observations ne prétendent pas épuiser la discussion historique, politique et esthétique autour du film. Au contraire. Je voulais seulement dégager quelques pistes pour montrer qu’il s’agit d’une oeuvre incontournable pour qui veut réfléchir sur chacune de ces approches en cinéma et qu’elle peut être un point d’ancrage en la matière. De ce point de vue, il s’agit clairement d’une oeuvre importante qu’on ne peut balayer du revers de la main.