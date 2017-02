Portrait de l’immigrant en chômeur diplômé

Il s’appellera Éric, le temps d’un bout d’article. Cet Éric-là, qui désire conserver l’anonymat, a émigré à Québec de l’Europe de l’Est il y a une dizaine d’années.

Il est arrivé avec ses diplômes en génie et des expériences de travail. Le boulot ne venant pas, il a fait une maîtrise à l’Université Laval en 2009 dans son champ d’expertise pointue. Les contrats ne venant que de manière intermittente (« un été, un hiver, huit mois chez SNC-Lavalin »), il a fait une autre maîtrise, en 2011, cette fois en administration des affaires. Sous son vrai nom, Éric peut signer fièrement « ing. » et « MBA ».

Ces deux ordres professionnels du Québec lui coûtent plus de 1000 $ par année. Pourtant, il ne travaille toujours ni dans un domaine ni dans l’autre : Éric est gardien de sécurité.

« Dans mon domaine, il y a surtout des emplois de techniciens et personne ne m’appelle pour ça parce que je suis trop qualifié, dit le résident de Québec de 45 ans, dans un français irréprochable. J’ai cherché des emplois qui correspondent à ma formation partout au Canada, en envoyant des CV jusqu’à Calgary ou Vancouver. »

Comment explique-t-il cette situation qui le laisse en rade dans un pays où il pensait s’épanouir ? « Par de la discrimination, bien sûr, répond-il très franchement. Il y a beaucoup de discrimination. Il y en a même qui se rajoute maintenant pour mon âge. »

De l’amélioration

Ici comme ailleurs, l’accès au travail est immanquablement cité comme une condition sine qua non d’une intégration réussie des personnes immigrantes. Les données publiées cette semaine par Statistique Canada pour le chômage au Québec montrent un écart persistant mais en régression nette entre le taux de chômage de la population totale (7,1 % en 2016) et celui des immigrants (9,8 %). Cet écart de 2,7 points était de 3,6 points en 2012.

La situation s’améliore encore plus pour les immigrants dits très récents, ici depuis cinq ans ou moins. Leur taux de chômage dépassant les 20 % en 2012 chute à 15 % en 2016. La classe des immigrants ici depuis 10 ans et plus, comme Éric, affiche un taux de chômage stabilisé à environ 8,2 %, soit à un peu plus d’un point d’écart du reste de la population québécoise.

On peut toutefois raffiner le portrait pour le noircir autrement. Des données de 2011 lient taux de chômage et religion au Québec. Les catholiques (6,5 %), les luthériens (6,7 %) ou les juifs (7,3 %) chôment le moins, les athées (7,9 %) déjà un peu plus.

Les bouddhistes (11,1 %), les sikhs (13,6 %) et les hindous (14,2 %) se démarquent négativement. Mais les champions du chômage restent les musulmans (17,4 %) et les adeptes de la spiritualité autochtone (24,1 %).

Une femme voilée

Hadja (un autre prénom d’emprunt) est du nombre des musulmans laissés en rade. Elle a immigré ici en 2008, de Tunisie, avec sa famille, son diplôme universitaire et ses expériences de designer d’intérieur. Après bien des tentatives, elle a compris qu’on ne l’embaucherait pas selon ses compétences.

« Au téléphone, ça va, les rapports se passent bien, mais sitôt que j’arrive en entrevue avec mon voile, ça ne passe plus, dit-elle, elle aussi dans un français impeccable. Les gens pensent qu’on ne peut pas être designer avec un voile ? »

Elle s’est résignée à la longue en optant finalement pour un travail en garderie. Pour progresser, Hadja a fait une formation de deux ans en éducation spécialisée. Elle cherche du boulot depuis deux ans, en vain. Elle essaie maintenant de monter une garderie chez elle, à Laval.

« Je subis les conséquences d’un manque d’information », dit-elle. Pourquoi ne parle-t-elle pas carrément de discrimination ? « Je ne veux pas utiliser des mots qui blessent,répond-elle. Je peux par contre dire que les gens sont ignorants. Ils ne savent pas que les Tunisiennes sont éduquées et libres. »

Des freins majeurs

Des néo-Québécois fiers, formés et désireux de travailler, Jean-Luc Gélinas en connaît tout un tas puisqu’il dirige le Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail (SOIT) de Québec. « L’intégration par le travail, c’est une question sociale et c’est un problème social, dit-il. Il y a encore des freins majeurs de la part de la société d’accueil. »

Son service d’accompagnement existe depuis plus de 30 ans. L’aide d’environ 255 000 $ par années du ministère Immigration, Diversité et Inclusion pour la régionalisation des travailleurs immigrants a été abolie il y a trois ans. Ce volet a été privatisé.

M. Gélinas a fait l’an dernier une présentation en commission parlementaire sur le projet de loi 109 octroyant à la ville de Québec le statut de capitale nationale. Il a répété que la province du Québec est la seule au Canada à ne pas encourager les immigrants à occuper les emplois disponibles sur l’ensemble du territoire.

« Environ 80 % des immigrants s’établissent à Montréal, dit M. Gélinas. Ailleurs au Canada, ils vont là où le marché de l’emploi les appelle en fonction de leurs compétences. »

Il donne l’exemple d’Ottawa « un plus petit marché que Toronto », qui reçoit tout de même 18 % des immigrants de l’Ontario. « C’est le fruit de mesures faites pour lutter contre la décroissance démographie et pour la croissance économique, dit le directeur du SOIT. Ici, le message est constamment véhiculé mais rien ne change. Montréal et ses environs n’ont pas la force économique pour accueillir 40 000 immigrants par année. C’est impossible dans le contexte actuel. »

Des valeurs

Résultat : des travailleurs nouvellement établis ici éprouvent de la difficulté à se faire embaucher, tandis que d’autres trouvent du travail, mais à un niveau inférieur à leur compétence qui ne peut pas ou ne veut pas être reconnue par leur nouvelle communauté.

« J’ai des chercheurs d’emplois qui ont un doctorat, mais dans une spécialité qui n’est pas recherchée, par exemple sur le système d’éducation en Afrique, dit le directeur du SOIT. L’hyperspécialisation peut aussi être un problème pour des natifs. Mais quand des personnes non spécialistes ou formées dans un domaine populaire ne trouvent pas d’emploi dans un marché qui devrait leur être favorable, il y a un autre problème. »

Lequel ? Le directeur Gélinas n’hésite pas à dire que certains employeurs demeurent souvent réfractaires à l’embauche d’immigrants.

« C’est reconnu : lorsqu’on embauche un immigrant, les critères de sélection sont plus sévères. Les employeurs sont plus exigeants avec ce genre de candidat. Pourquoi ? Parce que ça vient toucher à nos valeurs. On a tendance, de manière inconsciente, à prendre des gens qui ont des valeurs similaires. On ne s’arrête donc pas sur le potentiel de la personne. Je dirais qu’on a peu évolué à ce sujet. »

Un lion et une souris

Les corporations sont souvent montrées du doigt. Le Québec compte 46 ordres professionnels qui réglementent la profession (avocat, huissier, agronome, ingénieur, dentiste, médecin, infirmière, travailleur social…) de plus de 385 000 membres. Ces ordres sont réglementés par le Code des professions, dont le premier article dit qu’ils doivent « contrôler la compétence et l’intégrité » de leurs membres.

Les obstacles plus ou moins importants à la reconnaissance des compétences varient d’un ordre à l’autre, certains imposant par exemple systématiquement des examens aux candidats, peu importe leur lieu de formation. Le commissaire de l’Office des professions a examiné en 2016 les informations disponibles sur les sites Web des ordres à l’intention des candidats formés à l’étranger.

Son rapport fait état de « faiblesses et de manques importants dans l’information essentielle pour une personne qui doit faire connaître ses compétentes pour obtenir un permis ». La moitié des ordres ne donne pas une information complète et suffisante, et plus du tiers n’indiquent même pas clairement les documents à fournir.

« J’ai connu un architecte qui gagnait sa vie dans son pays mais qui avait décidé de venir ici pour évoluer dans son art, raconte M. Gélinas. Il a été complètement bloqué par son ordre professionnel. Il est retourné dans son pays et il m’a dit : j’aime mieux être une tête de souris qu’une queue de lion. »