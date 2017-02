Contrition ou attrition

Il y a deux sortes de regrets. On peut regretter d’avoir commis un acte parce qu’on le juge inapproprié. C’est un regret sincère que l’on appelle « contrition ». Mais on peut aussi regretter la commission d’un acte en raison de la punition que cela pourrait entraîner. C’est un regret qu’on ne peut pas dire être sincère et que l’on appelle, lui, « attrition ». Ce dernier terme, je le sais, n’est à peu près plus employé dans ce sens. Mais ne pourrait-on pas profiter de l’affaire Sklavounos pour le réhabiliter, le sens du mot, veux-je dire, et non pas l’homme de peu de contrition. Il nous serait bien utile, le vieux mot, et bien souvent.