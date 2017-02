Les photos de la semaine du 04 février 2017

1. Montréal (Québec), 09 février 2017 | Le député Gerry Sklavounos, qui était visé par des allégations de comportements déplacés depuis octobre dernier, a fait une première apparition publique jeudi matin. Accompagné de sa femme, il a exprimé certains regrets en ce qui a trait à sa volonté « de socialiser, de créer des liens d’amitié ou d’alléger l’atmosphère de manière parfois maladroite » avec ses collègues. Exclu du caucus libéral en octobre, il reprendra ses fonctions à l'Assemblée nationale la semaine prochaine et espère retrouver sa place au sein du parti. Le premier ministre Philippe Couillard n’a toutefois pas encore pris sa décision. Plus tôt cette semaine, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a conclu que le député n’avait commis aucun acte criminel, à la suite de la plainte déposée par Alice Paquet, qui soutenait avoir été agressée sexuellement par Gerry Sklavounos. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







2. Montréal (Québec), 05 février 2017 | Sans grande surprise, Martine Ouellet s’est finalement lancée dans la course à la chefferie du Bloc québécois, dimanche. La députée de Vachon quittera le caucus du Parti québécois tout au long de la course, qui prendra fin le 22 avril prochain, lors du vote ultime des membres du Bloc québécois. Si elle est élue, Martine Ouellet compte bien conserver son rôle de députée provinciale jusqu’en 2018, mais en tant que députée indépendante. Une décision qui en fait sourciller plus d’un, tant à Québec qu’à Ottawa. (Lisez notre article) Pedro Ruiz Le Devoir







3. Austin (États-Unis), 08 février 2017 | Des étudiants américains attendent en file pour entrer dans la salle du Sénat à Austin, au Texas, avant le vote d’une loi qui pourrait rendre la vie difficile aux villes sanctuaires. Au cœur du projet de loi : des sanctions contre les policiers qui refusent de respecter les lois fédérales de l’immigration. Vingt sénateurs républicains ont voté pour, onze élus démocrates s’y sont opposés. Il existe quelque 300 villes sanctuaires aux États-Unis. Plusieurs d’entre elles ont manifesté leur désaccord envers le récent décret du président Donald Trump, qui ferme temporairement les frontières aux réfugiés et aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane. (Lisez notre article) Eric Gay Associated Press





4. Brossard (Québec), 08 février 2017 | Une citoyenne canadienne de confession musulmane, née au Maroc, s’est vu refuser l'entrée aux États-Unis samedi, alors qu’elle souhaitait aller magasiner à Burlington. Fadwa Alaoui est persuadée que sa religion est la raison principale de ce refus, ce que nie catégoriquement le service des douanes américaines. L’affaire a remonté jusqu’à Ottawa, où les partis d’opposition ont pressé Justin Trudeau de dénoncer officiellement le décret du président américain, Donald Trump, qui interdit aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane l'entrée aux États-Unis. (Lisez notre article) Jacques Nadeau Le Devoir







5. Rennes (France), 08 février 2017 | Le 2 février dernier, un jeune homme noir de 22 ans, Théo, aurait été violé par un policier avec sa matraque lors d’une interpellation en banlieue de Paris. Gravement blessé, le jeune homme a dû être hospitalisé. Un policier a été inculpé pour viol et trois autres, pour violences en réunion. Cet événement a ravivé les tensions entre la population et le corps policier dans certains quartiers difficiles du pays. Plusieurs manifestations, parfois violentes, se sont tenues dans plusieurs villes, notamment à Rennes. (Lisez notre article) Martin Bertrand Agence France-Presse







6. Paris (France), 06 février 2017 | Alors qu'il était il y a peu de temps le grand favori de la course présidentielle qui se tiendra dans moins de trois mois en France, le candidat de la droite, François Fillon, est plongé dans un scandale depuis quelques semaines. Il est accusé d’avoir rémunéré son épouse Penelope pendant une dizaine d’années pour un emploi fictif d’assistante parlementaire qui lui aurait assuré un revenu de 900 000 euros. Il aurait aussi embauché ses enfants pendant de courtes périodes. Cette affaire a provoqué une chute vertigineuse du candidat dans les sondages, mais il n’est pas prêt à abandonner pour autant. Ses avocats demandaient l’abandon de l’enquête judiciaire jeudi, la jugeant « illégale ». (Lisez nos articles sur le sujet) Martin Bureau Agence France-Presse







7. Londres (Royaume-Uni), 08 février 2017 | Après des mois dans le flou total, le Royaume-Uni va finalement de l’avant dans sa mise en œuvre du Brexit. Les députés ont adopté un projet de loi gouvernemental mercredi autorisant la première ministre Theresa May à lancer pour de bon la procédure de divorce. Le projet de loi doit encore être examiné par la Chambre des lords, qui devrait aussi l’approuver. La suite du processus ? Deux longues années de négociations de sortie de l’Union européenne. Theresa May s’était engagée à déclencher la séparation avant le 31 mars. (Lisez notre article) Matt Dunham Associated Press







8. Moskito Island (Archipel des îles Vierges britanniques), 07 février 2017 | Après avoir été à la tête de la première puissance mondiale pendant huit ans, Barack Obama méritait bien quelques vacances loin des décisions politiques et autres drames diplomatiques. L’ancien président des États-Unis a quitté la Maison-Blanche la journée même de l’intronisation de Donald Trump, le 20 janvier dernier. Il s’est envolé pour Moskito Island avec son épouse Michelle. L’occasion parfaite pour se reposer et s’adonner aux sports nautiques, tel que le kitesurf. Jack Brockway Agence France-Presse







9. St. Moritz (Suisse), 09 février 2017 | Une autre médaille d’or pour le Québécois Érik Guay, qui a remporté l’épreuve du super-G mercredi à Saint-Moritz, en Suisse, lors des Championnats du monde de ski alpin. Il a bouclé la course en 1 min 25 s 38, avec une avance de 45 centièmes sur le favori, le Norvégien Kjetil Jansrud, et de 51 centièmes sur le Canadien Manuel Osborne-Paradis. Il y a six ans, Érik Guay avait déjà décroché le premier titre mondial lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne. (Lisez notre article) Fabrice Coffrini Agence France-Presse







10. Douma (Syrie), 09 février 2017 | À la nuit tombée, alors que la ville rebelle de Douma s’endort, un Syrien fait son épicerie dans une petite rue calme. Un peu plus loin, dans la ville de Saydnaya, l’atmosphère était beaucoup plus lourde. Un rapport d’Amnesty International révélait cette semaine que jusqu’à 13 000 Syriens ont été pendus en quatre ans dans la prison politique de Saydnaya, décrite comme un « abattoir humain ». Sameer Al-Doumy Agence France-Presse







11. New York (États-Unis) , 09 février 2017 | Plus de 3000 vols annulés, des écoles fermées et des rues presque désertes : le nord-est des États-Unis a été frappé par une violente tempête de neige jeudi. Jusqu’à 30 centimètres sont tombés sur la ville de New York, où le maire, Bill de Blasio, conseillait aux habitants d’éviter de sortir et de prendre le volant. (Lisez notre article) Spencer Platt Agence France-Presse







12. Kaboul (Afghanistan), 05 février 2017 | L’Afghanistan a été touché par de fortes chutes de neige en début de semaine. À Kaboul, de 30 à 40 centimètres sont tombés, ce qui n’était pas arrivé depuis au moins cinq ans. La situation a été plus dramatique dans les régions montagneuses, où des avalanches ont causé la mort de plus de 190 personnes et blessé 300 autres. Vendredi, les opérations de secours se poursuivaient dans plusieurs villages dans l’espoir de trouver des survivants. (Lisez notre article) Shah Marai Agence France-Presse

