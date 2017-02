Facebook ferme la page de Pegida Québec

La page de Pegida Québec a été fermée jeudi par les administrateurs de Facebook. Ceux-ci ont allégué que le contenu ne respectait pas les conditions et les standards de la communauté afin que Facebook « demeure un environnement accueillant et respectueux ». Pegida Québec, un groupe d’extrême droite anti-musulmans, a fait appel. Leur page avait été fermée une première fois en novembre 2015 et un duplicata avait été créé, en attendant que la page principale soit rétablie.