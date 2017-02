Jamais trop tard pour aimer

Sebastian (Ryan Gosling) et Mia (Emma Stone), dans «La La Land», jouent avec l’amour et ses fausses notes, sur fond de rendez-vous manqué et de jazz improvisé. Les mots ne suffisent pas toujours…

Mon ami Garry est mort l’été dernier. Ce serait presque banal si je ne l’avais serré dans mes bras récemment en lui disant : « Tu sais, c’est le fun de pouvoir te dire qu’on t’aime. » Garry est passé de vie à trépas en quelques secondes au volant de sa voiture sur l’autoroute Décarie, à Montréal. Sa femme et sa fille de 18 ans, qui l’accompagnaient, ont bien failli y passer aussi.

Zigzag infernal, pied sur le gaz, cris et hurlements, immobilisation d’urgence à l’approche du pont Champlain, du vrai cinéma américain. Sa femme Danielle pourrait jouer les Bond girls au volant d’une Aston Martin si elle était plus jeune et mesurait 1 mètre 80.

Dans sa grande chance, Garry était suivi par un premier répondant et juste derrière, d’un urgentologue. Y a des gens comme ça ; ils attirent les anges. Une main solide a extirpé Garry de son siège d’auto, entrepris les manoeuvres de réanimation non sans lui briser quelques côtes, l’urgentologue a appelé l’ambulance et un de ses amis cardiologue au CUSM : « Prépare la salle d’op. Je t’envoie un patient. » Infarctus. Une autre ambulance, munie d’un défibrillateur, passait là par hasard. La vie a fait le reste.

Coup fumant du destin, mon ami Garry est revenu intact à 61 ans, sans séquelles, ni courgette, ni panais. C’est rare. Au département de cardiologie, le personnel l’appelait « le miraculé ». Dans des cas comme le sien, les premiers répondants (les pompiers) en réchappent environ 10 %, et de ce nombre très peu conservent leurs pleines facultés. Comme lui a dit le cardiologue : « On réanime souvent des légumes. »

Après sa renaissance, Garry a reçu beaucoup de visiteurs tout l’été. On venait lui dire qu’on l’aimait de l’Abitibi, de l’Ontario. « J’aime mieux recevoir chez nous qu’au salon funéraire », soulignait Danielle.

Je ne peux m’empêcher de penser que nous sommes drôlement faits, nous, les humains. Nous aimons parfois mal, parfois trop tard. Un ressuscité devient plus précieux et les morts ont vraiment toutes les qualités.

Quand l'amour se tait, l'amour est mort Hélène Ouvrard

Si tu meurs, j’te tue

Vous me trouverez peut-être macabre en cette veille de fête des amoureux, mais je suis d’avis que la mort est une alliée de choix dans nos démonstrations sentimentales. Une chance qu’on meurt. Et si on pouvait entendre toutes les déclarations d’amour dont on nous couvre, les éloges funèbres fleuris, si on pouvait cueillir toutes les larmes et le vrai chagrin, nous aurions sûrement le coeur rempli d’amour.

J’y songeais vendredi dernier devant l’urne d’un ex-boss, ex-amoureux, toujours ami, le journaliste Benoît Aubin. Je venais de voir le film La La Land, une histoire d’amour enchantée et triste à la fois, deux voies parallèles qui bifurquent, lorsque j’ai appris la mort de Benoît. Le générique venait de tomber. The end, baby.

Me sont revenus en tête nos multiples voyages, de Péniscola à New Awlins, notre départ pour New York en ce mémorable 11-septembre 2001 — 10 jours de terrain avec un pro mû par l’instinct —, toutes ses phrases, tout lui. Notamment Le Loup et le Chien, cette fable de La Fontaine qu’il aimait tant répéter, narquois.

– Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas où vous voulez ?

– Pas toujours : mais qu’importe ?

– Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte. Et ne voudrais même pas à ce prix un trésor.

– Cela dit, maître Loup s’enfuit, et court encor.

À la pigiste que je suis depuis toujours, Benoît aimait aussi répéter : « Never let them see you sweat. » Ne les laisse jamais voir combien tu pédales dans la choucroute. Je ne sais trop si c’était une leçon de vie, d’art martial ou de journalisme, mais elle m’a servi dans tous les cas.

Et Benoît est mort comme ça, sans montrer qu’il ramait. En janvier, on s’était mutuellement souhaité beaucoup de santé pour l’année. Mais pour lui, il était plutôt question d’heures. Il avait un sens aigu de l’amitié et de l’honneur, secret et entier, sentimental et baveux. Il y a trois ans, au téléphone, un soir d’intoxication médicamenteuse provoquée par la chimio, un soir où il faisait office de 911, il me balance : « Je veux pas que tu meures, Djo. Je t’aime. »

Il était capable de dire à une morte-vivante qu’il l’aimait, c’était déjà plus que l’amitié le commande. Moi, je n’ai pas osé, du moins, pas récemment.

Par pudeur, par insouciance, par déni, allez savoir. Comme disait Benoît : « C’est pas la vitesse qui tue, c’est l’arrêt brusque. » Et l’arrêt arrive toujours trop vite.

Aimer comme au dernier jour

Il faudrait toujours aimer comme si c’était la dernière fois. Se dire « Je t’aime » en se quittant, même fâchés, comme je l’ai fait cette semaine avec mon B. Toujours se dire ces mots qui ont fait résonner fort le Québec que j’aime depuis ce funeste 29 janvier.

Nous avons ressorti Yvon Deschamps (Aimons-nous quand même), Raymond Lévesque (Quand les hommes vivront d’amour), puisé dans notre humanité et notre amour façon hippy, peace and love, la Saint-Jean sur la montagne en 1975, gens du pays qui se laissent parler d’amour.

Pourquoi attendre que les coeurs saignent, que nos amours s’éteignent, que nos souvenirs nous étreignent pour laisser parler nos tripes ?

Nous sommes des idiots pathétiques, capables du meilleur et du pire.

Comme me le répétait souvent le père Lacroix (mon autre Benoît) : l’homme est meilleur que ses actes. Justement, je viens de tomber sur un de ses textes posthumes, paru au début du mois dans un petit florilège intitulé L’amour au coeur de la vie. Le père Lacroix nous rappelle combien les mots sont limités : « Les mots ne réussissent pas à parler de l’essentiel. […] Toutes les langues sont impuissantes pour parler de ce sentiment. »

Le vrai amour humain a du divin en lui, il est spirituel Le père Benoît Lacroix

Et puis, il constate aussi en parlant de l’après-catastrophe : « Il y a eu des manifestations d’amour, comme on en voit seulement dans les tragédies. L’amour, ce n’est pas seulement à l’opéra et dans les romans. Ça s’intensifie bien davantage dans une situation de conflits que lorsqu’on s’endort bercé par la coutume. Les gens deviennent comme des arbres solidaires, ceux qui passent à travers la tempête et le vent. »

Aimons-nous comme des enracinés ou des déracinés.

Dans une série de portraits très honnêtes et sans chichis de sexas et même d’octogénaires, Des nuances de sexe et de gris, à Télé-Québec le lundi 13 février à 21h, porte sur le même sujet. Un excellent documentaire de la « jeune » Sophie Lambert.

Éros et Thanatos Avec les boomers qui prennent doucement leur retraite, avec le grey power, il faut s’attendre à voir bien des aspects de la vie revisités. Le sexe en fait partie. Le cinéaste Fernand Dansereau (88 ans) nous offre un documentaire qui touche un sujet encore tabou, le sexe improductif, le sexe sans procréation, le sexe qui n’épouse pas forcément les canons esthétiques actuels et qui défie l’âgisme ambiant. L’âge de braise n’est pas dénué d’intérêt sensuel. Le documentaire L’érotisme et le vieil âge est moins intéressant d’un point de vue visuel, trop cliché (une salle de conférence pour réunir des personnages ? !), que pour son propos, franc et courageux, livré par des couples ou des célibataires âgés. En salle aujourd’hui même.