Il faudra bien se tirer une bûche au coin du feu

Chers amis québécois, depuis quelques jours, je pleure par en dedans.

À quelques rues de chez moi, une brume s’est posée sur un lieu sacré. Plus dur encore, cette brume a émergé du patelin où j’ai grandi : Cap-Rouge la cossue.

Il y a, derrière cette horreur, une implacable vérité. C’est bien une communauté musulmane qui a été visée par un individu dont les frustrations personnelles s’inscrivent dans un système, une atmosphère, un « air du temps ». Tout a été dit (ou sera dit) sur la caution morale qu’apporte certain président, dans une galaxie près de chez nous, sur les sursauts de nationalisme, sur les déroutes vécues par les perdants de la mondialisation, sur l’État, créature en souffrance. Ce drame est un reflet d’une globalité qui pèse lourdement sur toutes les localités porteuses d’identités en mouvance.

Tout a été dit sur les chants d’amour et sur les réactions promptes et impeccables des politiciens. Mais qu’en sera-t-il dans deux semaines ? Que restera-t-il de ces amours ? Allons-nous sombrer dans l’autocensure, balayer sous le tapis des enjeux identitaires sous prétexte qu’ils pourraient être récupérés politiquement ? Allons-nous poursuivre dans la même veine, c’est-à-dire nous vautrer dans notre dégoût des « angry white men », ceux qui carburent à la radio, ceux qui ont l’impression de n’être jamais entendus ? Allons-nous enfin nous interroger sur ce que le « mystère de Québec » a à nous apprendre sur les tourments identitaires de notre époque ?

La place de Québec dans le Québec

Disons-le ouvertement. La couverture de l’attentat par ICI Radio-Canada, téléguidée depuis Montréal, a été pitoyable. Les regards posés sur la ville de Québec depuis l’extérieur (et même depuis l’intérieur, avouons-le) renvoient toujours les deux mêmes images : la carte postale bucolique et, surtout, la radio-poubelle.

On ne pourra guère m’accuser d’esprit de clocher : je fais partie des privilégiés qui ont fait le tour du monde. Pourtant, amis montréalais, j’ai choisi de retourner à Québec et je m’en porte bien merci. J’ai eu le privilège d’analyser le rôle des médias dans les guerres de la Bosnie et du Rwanda. Je reste convaincue que la censure n’est pas une solution. C’est connu, la chape de plomb communiste sous Tito n’a fait qu’étouffer les tensions ethniques en ex-Yougoslavie, pour ensuite les exacerber. Un exemple parmi d’autres, mais revenons-en à mon patelin.

Je veux continuer de débattre de la place des femmes avec mon ami et voisin musulman. Je veux continuer de voir ma belle-soeur musulmane échanger, parfois vigoureusement, avec des membres de sa famille rompus au catholicisme. Je veux que des points de vue différents s’affrontent dans l’espace public, dans le respect, et sans procès d’intentions. Mais pour cela, pour qu’un tel débat puisse confortablement s’installer, il nous faut aussi nous rassurer sur notre identité et aborder franchement la place du français et de la tradition canadienne-française. Il faut être solide, à l’aise dans son identité, pour être en mesure d’aller vers l’autre en toute sérénité. Et cela, je voudrais que nos politiciens compatissants s’en souviennent.

On a beaucoup parlé de rétablir un pont entre la communauté musulmane et le reste de la population. Mais n’oublions pas l’autre partie de l’équation : rétablir un pont entre les élites pensantes et les invisibles, ceux qui, oui, écoutent la radio. Je suis la première fautive. J’ai souvent oublié d’aller jaser avec des proches amateurs de « radio-poubelle ». Certains vivent mal les changements migratoires, certains ont peur, certains ont perdu leurs repères. Le choix est clair : faut-il continuer de les regarder de manière condescendante ou encore aller vers eux, écouter et s’ouvrir ? Seul le dialogue permet de dissiper les brumes…