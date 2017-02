Islamophobie: c’est ici que ça se passe

« Non, le Québec n’est pas plus raciste que le reste du Canada. Et après ? Est-ce que nous voulons une médaille ? »

La même scène se répète si souvent, avec une telle régularité exaspérante, qu’on a parfois l’impression de jouer dans Le jour de la marmotte. Chaque fois qu’un débat de société fait mine de commencer dans cette province sur la nécessité de s’attaquer au racisme, à l’intolérance, à la xénophobie et, oui, à l’islamophobie, la discussion déraille du fait de ceux et celles qui s’offusquent de voir le Québec stigmatisé.

Il n’y a pas plus de racistes et d’islamophobes ici qu’ailleurs, disent-ils, mécontents que les commentateurs du reste du Canada ciblent encore une fois le Québec. Même quand on ne nous désigne pas comme une aberration, qu’on a juste employé les mots « Québec » et « critiquer » dans la même phrase, cela suffit à soulever colère, indignation, dénégations énergiques et allégations de Quebec-bashing.

J’aimerais que ce soit clair. Le Quebec-bashing existe bel et bien, et les médias du ROC, quoi qu’ils s’en défendent, s’y adonnent volontiers. Parfois délibérément ; souvent par refus ou incapacité de comprendre le Québec et sa réalité politique, sociale, culturelle et linguistique, avec les revendications qui s’y rattachent.

Un phénomène pancanadien

Il me paraît tout aussi clair que le racisme et l’intolérance ne sont pas des problèmes plus aigus au Québec qu’ailleurs au Canada. C’est prouvé. Un sondage EKOS de 2015 révèle que 41 pour cent des Canadiens jugent que leur pays accepte trop d’immigrants non blancs. Et selon d’autres études, un Canadien sur six a déjà subi de la discrimination raciale. Pas de doute, le problème sévit d’un océan à l’autre.

De nombreuses recherches montrent aussi que l’intolérance progresse au Canada. La rhétorique de la haine et de la division qui a libre cours au sud de la frontière semble banaliser la chose et encourager ici un racisme qui ne se cache plus.

Alors je le répète : non, le Québec n’est pas plus raciste que le reste du Canada. Et après ? Est-ce que nous voulons une médaille ? Une étoile dans notre cahier ? Un prix de participation pour avoir été aussi racistes que les autres ? C’est vraiment comme ça que nous voulons nous attaquer à nos problèmes : en compétitionnant avec le ROC ? Dire que le Québec n’est pas plus raciste et intolérant que le ROC ne rime à rien. Cela affranchit celles et ceux qui refusent un débat dont nous avons cruellement besoin, soulage ceux qui se sentent visés comme peuple, et fait complètement dérailler la discussion en garantissant que nous n’accomplirons jamais de progrès sur ces questions.

Nous savons tous ce qui s’est passé à la mosquée de Québec. Nous savons tous ce qui se passe au pays de Trump. Ce n’est pas le temps de nous braquer ou de faire comme si de rien n’était. Ça m’est égal, que nous ne soyons pas plus racistes ou intolérants que le ROC. Ce qui m’habite, c’est que nous soyons malgré tout racistes et intolérants, et qu’à la télé, à la radio et aussi dans l’arène politique, on propage, on partage et on utilise cette intolérance, l’« inconfort » vis-à-vis de l’« autre », par nationalisme, par soif d’argent et de cotes d’écoute ou juste par opportunisme.

Regardons-nous franchement — oublions un moment ce qui se passe dans le ROC — et demandons-nous comment nous pourrions améliorer les choses ici.

Balayer devant notre porte

Nous venons de vivre collectivement l’horreur, la tristesse et le désarroi d’une attaque terroriste dans notre propre cour. Six personnes innocentes ont été abattues de la façon la plus lâche qui soit : pendant qu’elles priaient dans leur lieu de culte. C’étaient des pères, des maris, des fils, des amis et des membres pacifiques et estimés de leur communauté, et on les a tués à cause de leur foi. Huit autres ont été blessés. Des milliers sont en deuil.

Les Québécois et Québécoises ont participé massivement aux vigiles organisées dans toute la province. C’était beau, très émouvant. Mais si nous voulons vraiment honorer les victimes, nous devons sécher nos larmes, lâcher les mots-clics, et regarder bien en face ce que nous avons laissé se développer chez nous.

Nous devons demander des comptes aux politiciens et aux commentateurs qui attisent les flammes pour quelques votes, quelques points de popularité, quelques clics de plus.

Quant aux partis politiques, ils doivent faire mieux qu’effacer les preuves de leur alarmisme passé et se dissocier de l’extrémisme. Ils doivent se payer une petite crise de conscience et reconnaître qu’eux aussi ont permis à des groupes nationalistes haineux de fleurir et de se sentir légitimés.

Dire que l’intolérance, le racisme et l’islamophobie sévissent ici, ce n’est pas stigmatiser le Québec. C’est aimer le Québec. C’est l’aimer suffisamment pour s’attendre à mieux. C’est réaliser que nous aussi, nous avons un problème, et que nous devons travailler ensemble à le résoudre. Ce que fait le voisin, ce qu’il raconte sur nous, contempler le gros trou qu’il a dans son toit, rien de tout ça ne nous aidera à réparer notre toit.

Nous n’avons peut-être pas le monopole de l’intolérance. Mais nous sommes bel et bien présents sur le marché. Nous pouvons nous braquer, ou alors nous attaquer aux vrais problèmes, chez nous. Qu’est-ce que ce sera ?

* Ce texte a d’abord été publié en anglais le 31 janvier dans The Daily Hive. Traduction pour Le Devoir : Christophe Horguelin.