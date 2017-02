La pluie et le verglas rendent les déplacements difficiles

Retards et ralentissements

Conditions #météo: neige, grésil, verglas sont au menu dès ce soir, prévoyez un peu + de temps et soyez prudents ds vos déplacements demain! pic.twitter.com/T1JtyoKVhB — STM (@stminfo) 8 février 2017

Conditions climatiques difficiles — ralentissement sur tout le réseau. #laval #stlaval — STL (@stlsynchro) 8 février 2017



Info-tempête du RTC : retards à prévoir mardi soir 7 février et mercredi matin 8 février. Prévoyez plus de temps... https://t.co/NAfrK2F1aX — RTC (@RTCQuebec) 7 février 2017

Les quelques centimètres de neige tombés mardi dans la grande région de Montréal ont fait place à de la pluie verglaçante durant la nuit. Ce mélange de précipitations a créé d’immenses flaques d’eau ainsi que des accumulations de gadoue dans les rues et sur les trottoirs.Mercredi matin, les déplacements s’annonçaient difficiles à l’heure de pointe matinale, la chaussée étant très glissante par endroits et les accumulations d’eau pouvant entraîner des risques d’aquaplanage. Selon Environnement Canada, une « accumulation de verglas de 2 mm est possible ».Tout au long de la journée, la température réservera bien des surprises. Un maximum de 4 °C devait être atteint autour de 9 h en matinée, pour progressivement chuter et atteindre -8 °C en fin de soirée. Cela aura pour conséquence de figer les accumulations d’eau déjà présentes, et de créer d’épaisses couches de glace.« Les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacés et glissants », a prévenu Environnement Canada.La région de Québec a pour sa part reçu plusieurs centimètres de neige. Sur les routes, la visibilité était très réduite par endroits en raison de la forte neige et de la poudrerie.De nombreuses commissions scolaires en Estrie et dans l’Est-du-Québec ont dû fermer leurs portes pour la journée. Dans la région de Montréal, les écoles étaient toutes ouvertes.Plusieurs sociétés de transport ont alerté leurs usagers de possibles retards et ralentissements de leur service, leur conseillant notamment d’être prévoyants et de partir plus tôt.À l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, plusieurs vols ont été retardés — de plusieurs heures pour certains — en raison des conditions météorologiques.