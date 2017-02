Via Rail mérite-t-elle Montmagny?

De passage à Montmagny récemment pour la présentation d’une conférence animée autour de l’oeuvre de Félix Leclerc, quelle ne fut pas ma déception de constater de visu que la gare de cette superbe petite ville dynamique était fermée, arborant presque un petit air fantomatique.

Cette ancienne gare de Via Rail n’offre plus de service à sa clientèle sur place, mais le train y fait deux arrêts quelques jours en semaine : un le matin à 5 h en direction de Québec et un autre le soir autour de minuit pour l’aller en direction d’Halifax. Un arrêt pour les lève-tôt et un arrêt pour les couche-tard. Très pratique, n’est-ce pas ? En fait, le tout est adapté pour monsieur et madame Personne.

Qui plus est, on ne trouve aucun abri pour le client en attente de son train. Qu’il pleuve ou qu’il fasse une de ces tempêtes de neige, il faut attendre dehors, et à la noirceur, le train de cette compagnie de transport qui fait des millions en profits par année mais qui n’est pas foutue d’offrir un service adéquat et respectueux à sa clientèle. Via Rail aurait intérêt à se soucier un peu plus de ceux qui voyagent en région. Mais il semble bien que ce soit le dernier de ses soucis. Pour ma part, j’avais acheté à l’avance un billet pour un retour à Québec, fixé donc à 5 h.

Alors, la veille, je fis une belle promenade dans les rues du Vieux-Montmagny pour aller voir à l’avance le point d’embarquement. Voyant le côté désuet dudit lieu, qui était peu accueillant et mal déneigé, je décidai de revenir à Québec le lendemain en prenant un autobus qui partait à 11 h.

Mon petit boycottage de Via Rail m’a certes endetté d’une vingtaine de dollars, mais m’a permis de dormir quelques heures de plus et de siffloter, l’esprit plus reposé, Le train du Nord de Félix après un bon petit-déjeuner.

Dommage, parce que j’aime voyager en train. Et je me dis que Montmagny, ville aux volets culturel et patrimonial fort bien développés, mérite qu’on s’y arrête. Mais je me dis aussi que Montmagny ne mérite pas qu’on s’y arrête par train. Du moins pas dans l’état actuel des choses et aux heures proposées par Via Rail.