Au Québec, 10% des gens empochent à eux seuls 27% des revenus

Au Québec, le groupe sélect des 10 % dont le revenu est le plus élevé empoche à lui seul plus du quart du total des revenus de la population de la province, révèle une nouvelle analyse de l’Institut de la statistique du Québec.

Pour faire partie de ce groupe de gens aisés, il faut empocher au minimum 61 200 $ après impôts, selon les données les plus récentes datant de 2014.

Les Québécois qui en font partie gagnent en moyenne 85 700 $, après impôt. Ils empochent plus précisément 27 % du total des revenus au Québec.

L’Institut a publié ces chiffres mardi dans son plus récent bulletin de données sociodémographiques.

Mais qui fait partie du groupe des 10 % dont le revenu est le plus élevé ? D’abord, ils sont nombreux à être dans le groupe d’âge des 45 à 64 ans. On y trouve aussi beaucoup de diplômés universitaires et de propriétaires.

Ils sont aussi en majorité des hommes — 68 % du groupe. Mais entre 1976 et 2014, la représentation des femmes dans ce groupe a plus que triplé, passant de 10 % à 32 %, note l’Institut.

Par contre, si on regarde les plus riches au pays sur le plan des revenus, le Québec est sous-représenté, note l’Institut.

Bien qu’en 2014 le Québec comptait pour 23 % de la population canadienne, seulement 13 % des plus riches du pays y résidaient. En 1976, 21 % de ces plus riches étaient Québécois.