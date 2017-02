Des balises à définir

Nous croyions que la ville de Québec, si provinciale, si paisible, était à l’abri d’attentats de nature terroriste. Hé bien non ! Force est de constater qu’il y a parmi nous des personnes prêtes à croire aux discours haineux et mensongers. Toute la semaine, les médias (presse, radio et télévision) nous ont inondés de nouvelles, analyses et commentaires, à un point tel que j’ai craint une intoxication massive. Contrairement à la population de religion juive, plus discrète, sauf peut-être à Outremont, celle de religion musulmane, plus récente et originaire majoritairement du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie), nous rappelle, comme l’ont montré les audiences de la commission Bouchard-Taylor, que la majorité des Québécois francophones considèrent que certaines pratiques et modes vestimentaires, féminines en particulier, signifient le retour du religieux dans l’espace public. Cette majorité qui a expulsé l’Église catholique de cet espace à la suite de la Révolution tranquille ne veut pas en entendre parler. D’autre part, la religion musulmane représente à leurs yeux la négation du « dogme » de l’égalité de l’homme et de la femme.

Bien que le déluge d’émotions auquel nous avons assisté cette semaine puisse contribuer à une meilleure connaissance et une compréhension mutuelles, il ne peut suffire à créer le climat de tolérance et d’acceptation auquel nous aspirons tous à l’exception, évidemment, de ceux qui se nourrissent ou diffusent des discours haineux sur Internet et dans d’autres médias. Le gouvernement du Québec doit rapidement proposer des balises raisonnables en matière de laïcité qui tiendront compte de l’équilibre à maintenir entre les positions antagonistes françaises et anglo-américaines qui ont toutes deux leurs adeptes chez nous et, surtout, n’enfreindront pas, constitution canadienne oblige, les limites imposées par la Charte canadienne des droits. Quant à la population musulmane, elle devra participer à ce processus et, pour que cela se fasse de manière efficace et responsable, elle aura l’obligation de se choisir des porte-parole crédibles. Le gouvernement actuel de Philippe Couillard en est-il capable ? La population musulmane du Québec est-elle prête à saisir l’occasion qui lui est offerte ? C’est ce que nous verrons au cours des mois à venir.