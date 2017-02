Un texte anti-québécois

Étant originaire de la ville de Washington, avec un père qui était journaliste au Washington Post, je me sens obligé de répondre au texte anti-québécois publié dans ce journal et écrit par le Canadien anglais J. J. McCullough.

Je suis certain que les lecteurs américains trouvent ridicule sa critique de la violence québécoise. Comparons les deux pays, le Québec et les États-Unis. Le Québec a eu six fusillades au cours des 33 dernières années. En moyenne, il y a une fusillade dans laquelle quatre personnes ou plus sont tuées ou blessées aux États-Unis chaque jour. La Ville de Chicago a connu 750 homicides l’année dernière tandis que le nombre d’homicides à Montréal, une ville de taille semblable, était de 15. Je connais de nombreux Américains qui m’envient parce que je vis au Québec. Ils aimeraient avoir une assurance maladie comme la nôtre et ils aimeraient vivre dans une société où les gens ne se promènent pas en public avec des armes à feu. Ils pensent que c’est fantastique que le premier ministre du Canada ne soit pas un fasciste psychopathe mégalomane misogyne islamophobe xénophobe.