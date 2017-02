La Grande Mosquée de Québec rouvre ses portes

Québec — Six jours après l'attentat qui a fait six morts dans la capitale québécoise, la Grande Mosquée de Québec rouvrira ses portes samedi.Sur sa page Facebook, le Centre culturel islamique de Québec annonce que de nombreuses conférences et activités ont été organisées pour l’occasion.Il précise qu’en attendant la fin des rénovations, le premier étage de l’édifice sera réservé aux hommes et le sous-sol aux femmes.Des rassemblements de solidarité sont par ailleurs prévus samedi devant la mosquée, à Québec, et au parc Émilie-Gamelin, à Montréal.D’autre part, le maire de Québec, Régis Labeaume, a annoncé vendredi que la communauté musulmane de la Vieille-Capitale aura bientôt son propre cimetière.