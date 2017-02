Les photos de la semaine du 29 janvier 2017

Le Québec tout entier, ébranlé par un attentat meurtrier survenu dimanche, rend hommage à ses morts, un climat de résistance s’installe aux États-Unis au lendemain de l’adoption du décret anti-immigration de Donald Trump, Benoît Hamon remporte la primaire socialiste française, Justin Trudeau baisse les bras devant la réforme électorale : retour en images sur l’actualité de la semaine.

1.| Un peu avant 20 h, l’horreur frappe au Centre culturel islamique de la ville de Québec, également connu sous le nom de grande mosquée de Québec. Un forcené y ouvre le feu en pleine prière du soir, faisant six morts et dix-neuf blessés. Rapidement dépêchés sur les lieux, les services de police municipal et national procéderont finalement à deux arrestations. Tard dans la nuit, politiciens et représentants des forces de l’ordre ne laissent plus planer de doute : il s’agit bel et bien d’un attentat terroriste. ( Lisez nos articles ) Renaud Philippe Le Devoir

2.| Le Québec se réveille sous le choc. Après avoir assisté, impuissants, à divers attentats en territoire étranger, les Québécois se heurtent à la dure réalité qu’une telle chose peut également survenir chez eux. En conférence de presse aux côtés du premier ministre, Philippe Couillard, de nombreux politiciens et d’autres représentants de la communauté musulmane de la capitale, Mohamed Labidi, le vice-président du Centre culturel islamique de Québec, peine à retenir ses larmes. «Toute cette solidarité nous fait chaud au cœur.» ( Lisez notre article ) Jacques Boissinot La Presse canadienne

3.| En soutien aux familles des victimes et à la communauté musulmane québécoise tout entière, une quinzaine de veillées sont organisées aux quatre coins de la province. À Montréal, plusieurs milliers de personnes se rassemblent à la sortie de la station de métro Parc, près de l’ancienne gare Jean-Talon, en une sincère démonstration d’unité face au drame. ( Lisez notre article ) Guillaume Levasseur Le Devoir

4.| Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi à l’aréna Maurice-Richard, du Parc olympique de Montréal, pour pleurer trois des six victimes — Aboubaker Thabti, Khaled Belkacemi et Abdelkrim Hassane — de l’attentat de la mosquée de Québec. La cérémonie avait lieu à Montréal notamment parce que les corps doivent être transportés rapidement pour être enterrés dans leur pays d’origine. ( Lisez notre article sur le sujet ) Chris Wattie Pool Agence France-Presse

5.| Pour une deuxième journée consécutive, de nombreux Québécois en deuil se sont réunis pour rendre un dernier hommage aux trois autres victimes de l’attentat de Québec. Les funérailles, auxquelles ont assisté de nombreux politiciens, ont été précédées d’une séance de prières, présidée par l’imam Hassan Guillet. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a également profité de l’événement pour annoncer que la communauté musulmane de la région de la capitale nationale aurait finalement son cimetière musulman. ( Lisez notre article ) Mathieu Bélanger Pool Agence France-Presse

6.| Plusieurs milliers de résidants du nord-est du Nouveau-Brunswick ont été plongés dans le noir la fin de semaine dernière en raison d’une importante crise de verglas. Poteaux électriques affaissés, arbres écrasés et conditions routières difficiles ont forcé le premier ministre de la province à faire appel, dimanche, aux Forces armées canadiennes pour épauler les services d’urgences locaux. ( Lisez notre article ) Diane Doiron La Presse canadienne

7.| Adopté en catastrophe vendredi dernier par le président américain, le décret anti-immigration s’est attiré de vives critiques tout au long de la semaine, plongeant des centaines de familles dans l’inquiétude. Contesté en cour dès le lendemain de sa signature, le décret interdit l’entrée au pays des ressortissants de sept pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen) pour des raisons de sécurité, a souligné le gouvernement Trump. Samedi soir et dimanche, tout au long de la journée, d’imposantes manifestations se sont tenues dans différents aéroports du pays pour dénoncer la mesure controversée. ( Lisez notre article ) Corey Perrine Associated Press

8.| Le suspense entourant la primaire du Parti socialiste français a finalement pris fin dimanche avec la victoire retentissante de Benoît Hamon. Candidat de la gauche radicale, ce dernier l’a emporté facilement au second tour en récoltant près de 60 % des voix, devant son rival, l’ancien premier ministre Manuel Valls. À l’opposé de l’échiquier politique, François Fillon a, pour sa part, connu une semaine difficile alors que des soupçons d’emplois fictifs pèsent sur son épouse. Vers la fin de la semaine, le candidat de la droite à la présidentielle n’était toutefois pas encore prêt à rendre les armes. ( Lisez notre article ) Christophe Archambault Agence France-Presse

9.| Estimant qu’il n’y a pas consensus au sein de la population canadienne, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé cette semaine qu’il n’irait pas de l’avant avec son projet de réforme électorale. Cette décision du chef libéral lui a attiré de nombreuses critiques dans les jours qui ont suivi, tant du côté de l’opposition qu’au sein de de la population déçue. Il faut dire que la révision du mode de scrutin était l’un des fers de lance de sa campagne électorale en 2015. ( Lisez notre article ) Fred Chartrand La Presse canadienne

10.| Malgré les nombreuses protestations de la communauté internationale, le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, a fait savoir dimanche qu’il entendait donner un coup d’accélérateur à la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est annexé. La multiplication de ces annonces s’est faite en marge de l’évacuation forcée de la colonie d’Amona, opération effectuée pour appliquer une décision controversée de la justice israélienne et à la suite de quoi le gouvernement israélien a annoncé la construction de 3000 logements supplémentaires en territoire occupé. ( Lisez notre article ) Jaafar Ashtiyeh Agence France-Presse

11.| La Roumanie connaît ces jours-ci des manifestations antigouvernementales d’une ampleur sans précédent depuis la chute du communisme en 1989. Mercredi soir, des dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé dans de nombreuses villes du pays pour protester contre un assouplissement de la législation anticorruption. Adoptée en urgence mardi soir, cette nouvelle mesure pourrait mettre les hommes politiques à l’abri de certaines poursuites. Dans la capitale, le rassemblement a déclenché des affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants. ( Lisez notre article ) Daniel Mihailescu Agence France-Presse

12.| Un Canadien sur cinq est né à l’étranger. Malgré la distance qui les sépare de leurs racines, ces néo-Canadiens continuent, au fil du temps, à entretenir d’importants liens économiques et virtuels avec leur pays d’origine. Ainsi, c’est une économie annuelle de près de 600 milliards de dollars que l’on devrait à ces exilés. Nos journalistes Sarah R. Champagne et Michel Huneault ont plongé au cœur de cette intimité, entre Montréal, Toronto, le Mexique, Haïti et la Turquie. ( Lisez notre dossier ) Michel Huneault Le Devoir

13.| Le Canada devrait avoir droit à un printemps plutôt hâtif, alors que les États-Unis devront, pour leur part, patienter encore six semaines. Tel était le verdict des marmottes en ce 2 février, traditionnel Jour de la marmotte. Chaque année, les célèbres rongeurs canadiens et américains tentent de prédire, à la vue de leur ombre, pendant combien de temps l'hiver tiendra encore le coup. Jeff Swensen Getty Images North America Agence France-Presse