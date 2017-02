Les leçons de Columbine

Pour réduire les risques d’attentat, il ne faut pas chercher à détecter les gens potentiellement dangereux, mais enrichir les services sociaux de base, plaide la Dre Cécile Rousseau, auteure d’une vaste enquête sur la radicalisation dans les cégeps.

Columbine est un « exemple de ce qu’il ne faut pas faire », résume-t-elle. Après la tuerie qui avait fait 13 morts en 1999, « l’ensemble des écoles américaines était plutôt tombé dans une spirale de réponses sécuritaires ». « Ça avait créé plus de paranoïa et ça n’avait pas diminué la violence », rappelle la chercheuse basée à l’Université McGill.

« Si on veut diminuer la violence, ce n’est pas d’essayer de détecter les individus violents qui va nous aider. Ça se fait très mal, on n’est pas très bons là-dedans. Il faut plutôt créer des milieux plus inclusifs, diminuer l’intimidation », prévient-elle.

Pour y arriver, il faut miser sur les services sociaux de base, dit-elle, comme les ressources des CLSC et le personnel des écoles. Les experts « spécialisés » en radicalisation ou en traumatisme ne doivent intervenir qu’en soutien.

La chercheuse préfère ne pas trop conjecturer sur l’auteur de l’attentat de Québec, mais elle concède que son profil semble proche de celui des jeunes « à risque » identifié dans son enquête. « Ce sont des jeunes qui sont en souffrance et qui ont vécu des moments difficiles [de l’adversité sociale, de l’intimidation],qui peuvent être plus à même d’être tentés par la radicalisation violente », rappelle-t-elle. « Mais attention, la majeure partie des gens qui vivent ces moments-là ne deviennent pas violents. »

Le niveau de détresse ces temps-ci chez nos jeunes est élevé et, pour contrer le désespoir, ce qui est le mieux, au niveau de l’intervention, c’est d’avoir des services psychosociaux de proximité. Parce que, s’ils sont dirigés vers des équipes spécialisées, ils risquent de se sentir soupçonnés, stigmatisés.

Au lendemain de l’attentat cette semaine, Mme Rousseau a rencontré des intervenants de la santé et des services sociaux de Québec ainsi que de la Commission scolaire des Découvreurs, qui est la plus touchée par le drame.

La chercheuse a été impressionnée par l’efficacité des services offerts sur le terrain. « Les événements amènent un désir de travailler ensemble, et ça, c’est vraiment très bien. On sort des silos. J’ai l’impression qu’on va sortir aussi de modèles plus distants où on attend que les gens viennent demander de l’aide. »

L’autre deuil

Lors de ces rencontres, elle les a en outre sensibilisés au fait que plusieurs types de deuils allaient se manifester dans les semaines et mois à venir. « Il y a le deuil des personnes qui sont mortes, mais aussi le deuil d’un rêve de protection pour les gens réfugiés et immigrants qui sont venus ici pour être protégés », note-t-elle. « Tout d’un coup, ils ne sont plus sûrs qu’ils sont mieux ici. »

Pour la majorité s’ajoute « le deuil d’une certaine image de nous-mêmes », dit-elle. « De cette société calme, pacifique, non violente. On est en train de voir qu’on est tout ça, mais pas juste ça, et qu’on a des zones d’ombre. »