Charte des valeurs contre les communautés culturelles, vraiment ?

Pendant qu’on cherche à déterminer les causes de l’attentat terroriste perpétré contre les musulmans à Québec, voici que, dans Le Devoir du 1er février, Marco Fortier et Robert Dutrisac rapportent que, « depuis l’attaque armée contre la mosquée de Québec […] des musulmans de tous les horizons de la société ont dénoncé le climat explosif provoqué par le projet de charte des valeurs ».

Comme si cette charte s’attaquait aux musulmans.

À cette époque, j’étais étonné de voir comment certains opposants à cette charte trompaient délibérément la population en faisant croire que l’on s’attaquait aux communautés culturelles.

Or la charte traitait de la laïcité de l’État québécois en interdisant le port des signes religieux ostentatoires dans l’espace public et non de la présence des communautés culturelles.

Comme la majorité du Québec est composée de catholiques, faudrait-il dire que la charte des valeurs les rejetait, les considérait comme une tare, en leur interdisant de porter des signes religieux ostentatoires, tels que crucifix, scapulaires, photos de saints, pour servir l’État québécois ?

Le succès des opposants à la charte est le résultat de cette association fallacieuse et délibérée où l’on a fait dévier le débat de l’interdiction du port des signes religieux dans l’espace public vers celui du rejet des communautés culturelles, comme si seules les communautés culturelles étaient croyantes et pratiquantes.