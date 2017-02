Les funérailles de trois autres victimes de l'attentat de Québec sont célébrées dans la capitale

Québec — Une deuxième cérémonie funéraire aura lieu vendredi après-midi pour des victimes de l’attaque contre le Centre culturel islamique de Québec.

De nombreux Québécois en deuil se rassembleront pour rendre hommage à Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry et Azzeddine Soufiane au Centre des congrès de Québec.

Une première cérémonie a eu lieu à Montréal, jeudi, pour Abdelkrim Hassane, Khaled Belkacemi et Aboubaker Thabti, les trois autres personnes tuées dimanche dernier.

Le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré que le carnage avait laissé le Canada sous le choc, mais avait aussi uni le pays en solidarité avec les musulmans.

M. Trudeau assistera à cet événement, qui commencera vers 13h20, après une séance de prières.

Mamadou Tanou Barry et Ibrahima Barry étaient cousins et venaient du même village de Guinée, tandis qu’Azzeddine Soufiane était épicier et boucher, et avait la réputation d’aider les nouveaux venus dans la capitale provinciale.

Les six victimes, âgées de 39 à 60 ans, ont été tuées lorsqu’un tireur est entré dans la mosquée et a ouvert le feu sur les hommes qui priaient.