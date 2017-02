Attentat de Québec: n’aie pas peur de moi

J’écris ces quelques lignes à la suite de la tuerie survenue à la mosquée de Québec et je m’adresse à mon voisin québécois ; plus précisément à celui qui a peur des musulmans. Tu sais, ça fait plusieurs décennies que des musulmans, certains pratiquants, d’autres laïcs, sont installés au Québec. Ils sont ici pour y rester ! Comme ce fut le cas pour les Français et les Anglais il y a 400 ans et ensuite pour les Irlandais, les Écossais, les Juifs, les Italiens, les Chinois et d’autres immigrants provenant des quatre coins du monde.

Il faut que je me présente ! Je suis né à Kaboul, en Afghanistan, dans une famille musulmane. Non, je n’ai pas choisi ma religion, ni ma famille, ni mon lieu de naissance. J’avais 12 ans quand la guerre a commencé en 1978. Une guerre qui nous a été imposée. Elle a été suivie par la prise du pouvoir des extrémistes islamistes et ensuite par l’invasion militaire chapeautée par les États-Unis. Elle se poursuit encore en 2017 et continue de faire des victimes.

J’avais 17 ans à mon arrivée au Québec en 1983 en tant que réfugié. Je me le rappelle bien. Les Québécois m’ont accueilli à bras ouverts. Je leur suis pour toujours reconnaissant. Je t’épargne les détails de mon parcours migratoire.

Je veux que tu saches que j’aime le Québec, que j’aime Montréal et que j’y suis attaché autant qu’à ma ville natale. Aujourd’hui, j’ai 50 ans. Ça fait trente-trois ans que j’habite à Montréal. À titre de citoyen québécois, certains ont plus d’ancienneté que moi, d’autres moins. Tu vois, si tu es né après 1983, ça veut dire que j’ai vécu au Québec plus longtemps que toi. À tes yeux, je ne suis peut-être qu’un musulman, qu’un immigré, qu’un étranger. Cette façon de voir les choses maintient une triste distance entre nous. Pourtant, je ne suis pas dangereux ! Tu peux le demander à mes amis. En passant, 90 % de mes amis sont des hommes et des femmes d’origine québécoise. Des gens que j’aime et qui, eux aussi, m’apprécient.

Je suis sûr que, si tu prenais le temps de t’intéresser à moi et non à la couleur de ma peau ou à la religion dans laquelle je suis né, tu découvrirais quelqu’un d’intéressant et surtout pas quelqu’un de menaçant.

Intégration

Comme toi, je me lève tôt pour aller travailler. Ben non, je n’ai volé la job de personne ! J’ai étudié fort pour me trouver un emploi tout en travaillant la nuit dans une station-service. J’ai mis quatre ans et demi pour finir mes études collégiales et neuf ans pour terminer mon baccalauréat. Oui, comme toi, je travaille fort. En fait, ça fait presque trente ans que je suis sur le marché du travail.

Comme toi, je paie mes impôts chaque année. Oui, je participe au développement économique du Québec. Je n’ai pas d’enfant, mais ça me fait plaisir qu’une partie de mes impôts aille à l’éducation de nos jeunes. Pour moi, tout passe par la qualité du système scolaire et par une bonne éducation. Même chose pour les soins de santé. Même si je n’utilise pas souvent ces services, je suis content qu’une partie de ce que je gagne soit investie pour que des gens malades profitent de bons soins. Le Québec m’a beaucoup donné et aujourd’hui, à mon tour, je participe à nos programmes sociaux.

Comme toi, je participe à la vie culturelle de ma ville. Je fréquente des librairies, des musées et des festivals. Non, je n’écoute pas la télé afghane. En fait, je n’ai pas de télé. C’est un choix personnel qu’on a fait, ma conjointe et moi. Quand je veux m’informer, je cherche une source crédible. Comme tu le sais, il y a beaucoup de nouvelles sensationnelles et de fausses nouvelles tout aussi sensationnelles dans nos journaux, et surtout sur les réseaux sociaux. J’ai coécrit un livre et je donne des conférences pour créer un pont entre les Québécois de souche et les néo-Québécois.

Se parler

Je suis pour la laïcité et pour l’égalité homme-femme. Ma conjointe est d’origine québécoise et il n’a jamais été question pour nous qu’elle se convertisse à l’islam. Ma famille immédiate est composée d’Afghans, de Québécois, de Français et d’Italiens.

Moi aussi, je suis contre l’islam politique et fanatique. En fait, je suis contre le fanatisme tout court. Que ce soit le fanatisme musulman, juif, chrétien ou autre. Cela ne veut pas dire que je suis contre l’islam ou contre les 1,5 milliard de musulmans qui habitent la planète. La majeure partie des musulmans mènent des vies simples. Ce que j’essaie de te dire, et tu l’auras compris, c’est que tous les musulmans ne sont pas faits du même bois !

Tu vois, nous avons beaucoup de points en commun, toi et moi. En ce qui concerne nos différences, ce serait bien qu’on se parle. C’est en se parlant qu’on apaise les tensions. Je peux même te donner un exemple : depuis l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS en 1979, j’ai toujours eu un sentiment négatif envers les Russes. Ce sentiment m’a habité pendant de nombreuses années. Ce n’est qu’en 2016, lors d’une de mes conférences, que j’ai rencontré une Québécoise d’origine russe qui s’est présentée à moi. Elle m’a parlé avec une voix douce et une attitude positive. Elle disait être attristée que des Russes aient contribué à créer la souffrance en Afghanistan. Elle ne s’est pas présentée à moi en victime. Notre conversation n’a duré que quelques minutes. Par la suite, nous avons correspondu. Ces échanges m’ont permis de réaliser que tous les Russes sont loin d’être dangereux comme je l’avais toujours cru. De la même façon, tous les musulmans ne sont pas des terroristes.

Ce sera un plaisir pour moi de te rencontrer, de te serrer la main, d’en apprendre davantage sur tes préoccupations, d’échanger avec toi autour d’une bière et d’une poutine ou, pourquoi pas, autour d’un kabouli palaw et d’un verre de vin. En 2017, il est faux de prétendre qu’on peut bâtir le Québec sans les immigrants.