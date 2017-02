Des mises en garde ignorées

Il est demandé au ministre Coiteux qu’il élabore une politique pour contrer les abus de signalements et le profilage de la part des services de sécurité envers les personnes racisées et une autre pour protéger ces mêmes personnes de la cyberintimidation.

Un groupe de Québécois musulmans avait rencontré le ministre de la Sécurité publique en septembre dernier pour sonner l’alarme sur la multiplication des crimes haineux et les groupes d’extrême droite islamophobes. Ils avaient formulé au ministre Martin Coiteux une série de recommandations concrètes, mais certains d’entre eux déplorent aujourd’hui qu’elles soient restées lettre morte.

« Depuis le temps qu’on tire la sonnette d’alarme… Ça fait longtemps qu’on aurait dû être pris en considération, et ce n’est pas faute d’avoir essayé », déplore Ève Torres, coordonnatrice de LaVOIEdesFemmes, qui fait partie du groupe. « Vous avez vu à la télé, le député de Sainte-Foy ? Les larmes aux yeux, il s’est excusé de son silence. Peut-être qu’on n’aurait pas pu prévenir [ce qui est arrivé à la mosquée de Québec], mais on aurait certainement pu nous prendre au sérieux. »

Dans le document très critique qu’ils ont transmis au ministre le 12 septembre dernier, et dont Le Devoir a obtenu copie, ces Québécois dressent un portrait plutôt complet des problèmes vécus par les personnes de confession musulmane, et plus largement par les « personnes racisées ». « Quand j’entends le discours des bien-pensants et des politiciens qui essaient de nous faire croire qu’il n’y a pas d’islamophobie, ils sont bien mal placés pour parler », s’est indigné Omar Koné, l’imam du Centre soufi Naqshbandi, l’un des signataires du document. « Qu’ils [fassent] le tour des endroits, des mosquées et posent des questions aux femmes, à ceux qui changent de nom parce qu’ils n’arrivent pas à trouver un travail et à ceux qui cachent leur religion pendant des années par peur. Il y a un clivage généralisé et c’est malheureux qu’on ait dû en arriver là pour qu’on en parle », a-t-il ajouté.

Crime haineux à l’endroit des lieux de culte, agressions envers les femmes voilées, cyberintimidation, problèmes d’accès à l’emploi des immigrants, terrorisme et profilage… Tous les sujets ont été abordés dans la rencontre où une liste de recommandations a été transmise. Ces leaders de la communauté avaient même parlé au ministre d’un « phénomène nouveau : la réunion de groupes d’extrême droite qui invitent des personnalités de groupes fascistes d’Europe et prévoient l’organisation de manifestations clairement haineuses, antisémites et islamophobes », lit-on dans le document, qui est également signé par Haroun Bouazzi, président de l’Association des musulmans et arabes pour la laïcité (AMAL-Québec).

Des demandes concrètes

Il est notamment demandé au ministre Coiteux qu’il élabore une politique pour contrer les abus de signalements et le profilage de la part des services de sécurité envers les personnes racisées et une autre pour protéger ces mêmes personnes de la cyberintimidation. On lui recommande aussi que ses ministères (Affaires municipales et Sécurité publique) chiffrent les objectifs d’embauche de personnes racisées et travaillent à les atteindre.

On l’exhorte enfin à donner les outils aux municipalités pour qu’elles mettent en place des initiatives assurant « un vivre-ensemble harmonieux » et puissent garantir aux minorités religieuses leur droit à jouir — et construire — des lieux de culte. Le groupe rappelle que ceux-ci sont de plus en plus vandalisés et attaqués et que les politiques de zonage de certaines villes sont « incohérentes » et discriminatoires. Il cite les « cas extrêmes » de Terrebonne et Masouche, où le règlement municipal a été modifié pour interdire tout nouveau lieu de culte.



« M. Coiteux a été interpellé parce qu’il est ministre des Affaires municipales », explique M. Koné. Selon lui, si Montréal a une certaine expertise pour composer avec la diversité, il en va autrement des villes de régions et de la capitale nationale. « Demain, on a une cérémonie d’enterrement et les gens sont obligés de voyager de Québec à Montréal parce que la communauté est incapable d’obtenir un seul espace pour enterrer ses morts. »

Pour Ève Torres, il est « évident » que les politiciens « doivent se remettre en question ». « Ils sont bons pour serrer la main des gens dans les mosquées en période électorale, mais quand vient le temps de passer aux actes… »

Gestes « tièdes »

Ces leaders de la communauté musulmane agissent aussi comme consultants auprès du ministère de l’Immigration. Il y a quelques mois, ils avaient vertement critiqué une campagne publicitaire sur la diversité qui, selon eux, ratait la cible. « Le ministère de l’Immigration avait mis des choses en place, mais on les avait trouvées tièdes », explique Omar Koné. C’est dans le but de sensibiliser davantage le gouvernement que le groupe avait demandé une rencontre avec le ministre Coiteux. « Il y a quand même une volonté politique de faire certaines choses, il ne faut pas brosser un tableau intégralement noir », reconnaît-il. « Sauf qu’aujourd’hui, il y a péril en la demeure. »

Au cabinet du ministre Martin Coiteux, on confirme que certains des signataires de la lettre ont été rencontrés et que plusieurs sujets ont été abordés. Sécurité des mosquées, politiques de zonage… « On a été sensibilisés sur ces dossiers », indique Marie-Ève Pelletier, son attachée de presse. « Il faut savoir que toutes les menaces et les plaintes sont prises très au sérieux par les corps policiers, et il y a des protocoles qui existent quand on partage de l’information de cette nature. » Rien n’a toutefois été précisé concernant l’application des recommandations et la volonté de le faire.

« Il faut que ce soit concret, on a assez fait de rencontres comme ça », insiste M. Koné. « C’est beau, les belles paroles, mais un moment donné il faut se donner des objectifs et parvenir à les réaliser. On connaît tous les problèmes liés à l’islamophobie et au vivre-ensemble, il faut maintenant que les mauvaises statistiques diminuent. » Car les membres du groupe craignent les conséquences de l’inaction sur la prochaine génération de Québécois, en particulier ceux qui ont vu « leurs parents discriminés et stigmatisés ». « Si rien n’est fait, ces jeunes risquent de glisser dans une spirale d’auto-exclusion et de basculer dans les marges de notre société, où ils trouveraient d’autres formes de reconnaissance », conclut le document, évoquant le phénomène de la radicalisation.