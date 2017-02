La course vers l’espace

Il reste désormais 70 candidats en lice, dont 14 Québécois, pour les 2 postes d’astronautes canadiens à pourvoir. La campagne de recrutement lancée en juin dernier a attiré pas moins de 3772 candidatures de toutes sortes, incluant les vidéos de deux fillettes de six et huit ans qui ont fait la joie de nombreux internautes lorsque l’agence spatiale les a mises en ligne sur sa page Facebook. Après plusieurs étapes de sélection, qui comprennent notamment les examens d’entrée à la fonction publique et des examens médicaux approfondis, la cohorte retenue par l’Agence spatiale canadienne comprend 47 hommes et 23 femmes pour la dernière étape de sélection. De ce nombre, on compte quatorze Québécois, soit 20 % du total des candidatures, en l’occurrence neuf hommes et cinq femmes. Les deux prochains astronautes canadiens seront connus l’été prochain.