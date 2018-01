Ce que vous devez savoir sur la tempête

La tempête hivernale annoncée déferle sur le Québec, principalement dans l'est. Vendredi matin, plusieurs routes étaient fermées et des dizaines de vols étaient annulés en raison de forts vents et d'une importante poudrerie.

Les plus récentes prévisions d'Environnement Canada indiquent que le mercure oscillera toute la journée entre -17 et -20 °C à Montréal et à Québec, avec une température ressentie de -30.

La région de la métropole devrait recevoir de 2 à 4 cm de neige et des rafales de 60 km/h. Des précipitations intermittentes de neige et de la poudrerie sont également attendues dans la Vieille Capitale.

Les régions les plus touchées — le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord — devraient recevoir entre 20 et 50 cm ainsi que des rafales de 70 à 90 km/h qui soulèveront de la poudrerie.







Le sud du Québec devrait aussi recevoir de 5 à 10 cm, tandis que le nord-ouest sera complètement épargné.



Quel est l'état des routes?



Les routes de l'est du Québec demeurent les plus affectées par la tempête. Plusieurs tronçons de l'autoroute 20 et de la route 132 restaient fermés à la circulation, vendredi matin, en raison des conditions météorologiques difficiles.





Le transport en commun est-il affecté?

Prévisions météo: il pourrait être difficile d'offrir le service aux arrêts de bus accessibles aux personnes en fauteuil roulant. #stminfo T — STM (@stminfo) 5 janvier 2018

Veuillez noter qu'à cause de la température, la voie réservée du Pont Champlain est fermée. Certains retards sont donc à prévoir. Nous vous remercions de votre compréhension — RTL_info (@RTL_info) 5 janvier 2018

À Sainte-Angèle-de-Mérici, dans le Bas-Saint-Laurent, un motoneigiste qui s’est retrouvé enlisé dans la neige était hospitalisé dans un état critique en milieu d’après-midi. Un premier motoneigiste a emprunté une pente ascendante, après quoi une avalanche s’est déclenchée et a emporté l’homme qui le suivait, a expliqué le sergent Claude Doiron, de la Sûreté du Québec (SQ). « [L’homme] est demeuré coincé sur son engin avant d’être localisé par les services d’urgence », a-t-il relaté. « Ça a pris un certain temps à le retrouver » en raison du fort blizzard, a précisé le policier.L’homme, dont l’âge et l’identité n’ont pas été dévoilés par les policiers, a été transporté à l’hôpital de Rimouski, où son état est considéré comme étant « critique ».La SQ ne dénombre par ailleurs aucun accident grave sur les routes du Québec — nombreuses à être fermées dans les régions les plus touchées par la tempête. Un seul carambolage a été rapporté sur l’autoroute 10, à Marieville, en Montérégie. Une douzaine de véhicules ont été impliqués dans l’accident, qui n’a fait aucun blessé grave.La Société de transports de Montréal (STM) a indiqué que le service aux usagers à mobilité réduite pourrait être compliqué par les conditions.Sur la Rive-Sud de Montréal, le Réseau de transport de Longueuil a fait état de retards à prévoir.Selon le ministère des Transports du Québec , les traversiers de Rivière-du-Loup, de Matane, de Tadoussac et de Montmagny étaient notamment immobilisés.

Via Rail Canada a quant à elle indiqué que « tous les trains dans le corridor Québec-Windsor et des provinces de l'Atlantique pourraient subir des retards en raison de limitations de vitesse et de problèmes opérationnels causés par les conditions hivernales extrêmes ».

Et les aéroports?

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Jeudi, Orléans Express avait annoncé que plusieurs retards, annulations et interruptions de parcours étaient à prévoir pour les trajets d’autobus reliant Rimouski et Rivière-du-Loup à Québec et Montréal.Hydro-Québec rapportait une quarantaine d'interruptions de service au Québec en matinée, vendredi. Plusieurs centaines d'usagers étaient privés d'électricité dans les régions de Laval, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent.Les voyageurs en vacance devront s'armer de patience. À l' Aéroport Montréal-Trudeau , une quarantaine de vols avaient déjà été annulés vendredi, en milieu de journée, et quelque 90 vols accusaient un retard.Plusieurs annulations et retard étaient également répertoriés à l'aéroport Jean-Lesage de Québec.Des dizaines de milliers de personnes se sont réveillées dans le noir vendredi matin après qu’une puissante tempête eut balayé le Canada atlantique, inondant des routes côtières, ballottant des bateaux et renversant des arbres avec des vents dignes d’un ouragan.

Selon la Nova Scotia Power, 125 000 foyers néoécossais étaient toujoursprivés d’électricité vendredi dans une zone allant d’un bout à l’autre de la province en raison des vents soufflant jusqu’à 140 kilomètres à l’heure qui ont secoué la région dans la nuit de jeudi à vendredi.

Au Nouveau-Brunswick, plus de 130 pannes touchaient 11 000 clients à travers la province, qui a également reçu beaucoup de neige. L’Île-du-Prince-Édouard était, elle aussi, en grande partie plongée dans l’obscurité.

Les vents violents ont provoqué des ondes de tempête en Nouvelle-Écosse, la mer inondant des routes depuis le passage Eastern, près de Halifax, jusqu’au comté de Lunenburg et laissant des roches et des débris sur son passage.