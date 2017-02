Vague de signalements anti-radicalisation depuis dimanche

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence dit avoir reçu 24 demandes depuis l’attentat de Québec dimanche dernier, dont 4 ont été transférés à la police.

À l’occasion de la réunion du comité exécutif de la Ville de Montréal mercredi matin, le directeur du Centre, Herman Okomba-Deparice, a dressé le portrait des requêtes qui ont été adressées au cours de la dernière année.

Ainsi, en date du 31 décembre 2016, le Centre avait reçu 1242 demandes, dont 441 portaient sur la radicalisation et 30 étaient liées à l’extrême droite. De ce nombre, 18 dossiers ont été transférés à la police.

Et depuis l’attentat de Québec, le Centre indique avoir reçu 24 signalements, dont 10 avaient trait à l’islamophobie et 4 portaient sur l’extrême droite. Quatre cas ont été confiés à la police. « En 72 heures, c’est énorme qu’on ait autant de cas. Le dernier cas transféré à la police était hier soir », a fait savoir M. Okomba-Deparice. Il a précisé que des membres du personnel du Centre avaient été dépêchés à Québec : « 20 % de nos appels viennent de la région de Québec. »

Le Québec compterait entre 20 et 25 groupes d’extrême droite, selon des données de la University of Ontario Institute of Technology et la Simon Fraser University. Il y en aurait de 18 à 20 en Ontario, et de 12 à 15 en Alberta.

Rappelons que le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a été créé en mars 2015 par la Ville de Montréal avec l’appui du gouvernement du Québec.