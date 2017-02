L’émotion est vive à l’Université Laval

« Nous pardonnons à Alexandre Bissonnette. » Les mots émergent difficilement de la bouche de Diarra Lacina, président de l’association des étudiants musulmans de l’Université Laval. Mais « face à la barbarie », répète le jeune homme, il faut répondre par « le pardon et la tolérance », deux valeurs enseignées par la religion musulmane.

La douleur est double, non seulement pour l’association, très liée à la communauté musulmane de Québec, mais pour toute la communauté universitaire, rappelle-t-il. « Nous sommes doublement touchés par la tragédie, dans le sens qu’un éminent professeur est une victime, mais aussi par le fait que la personne suspectée est l’un des nôtres […] Ça ajoute à l’incompréhension, ça ajoute à la douleur. »

Cette difficulté à accepter que le présumé auteur de cet attentat meurtrier est un étudiant de l’Université Laval semble se répercuter sur tout le campus, où différentes veillées ont eu lieu mardi. Tous condamnaient la barbarie des actes, appelaient à la solidarité avec la communauté musulmane, rappelaient que l’université est un milieu d’ouverture et de tolérance. On rendait hommage aux victimes, on offrait du soutien et des services d’aide aux étudiants et aux professeurs. Mais silence total sur le présumé meurtrier.

Même à la Faculté des sciences sociales, où étudiait Alexandre Bissonnette depuis quelques années, d’abord en anthropologie puis en sciences politiques, doyens et présidents d’associations étudiantes se sont relayés au micro sans jamais faire référence à leur compagnon d’études.

La présidente de l’association de science politique, Camille Garon, a élargi le soutien de ses membres « à la famille du suspect, qui porte un lourd fardeau », mais n’a pas voulu commenter davantage sur l’étudiant, qu’elle ne connaissait pas personnellement.

Des professeurs ébranlés

Plusieurs de ses professeurs, ébranlés, ont refusé de parler de lui. C’était visiblement trop tôt pour tout le monde. « Le fait que ce soit un de nos étudiants, c’est très, très dur pour tout le monde, explique le directeur du Département de sciences politiques, Éric Duchesne. Ma première pensée, quand j’ai entendu les nouvelles de l’attentat dimanche soir, ça a été : j’espère qu’aucun de mes étudiants ne fait partie des victimes. Jamais ça ne m’a traversé l’esprit que ça pouvait être l’un des nôtres. Quand j’ai appris ça, le lendemain matin, j’étais complètement terrassé. »

En entrevue, le recteur de l’Université Laval, Denis Brière, s’expliquait mal comment un de ses étudiants avait pu en arriver là. « Je n’ai pas d’explication, juste de l’incompréhension », répond-il, affirmant que « c’est très difficile d’éviter une chose comme ça ».



« Pour des gens comme ça, la plus grande tristesse, c’est de ne pas aller chercher de l’aide », ajoute le recteur, qui rappelle qu’il existe de nombreux services sur le campus.

Des fleurs pour « l’excellent professeur »

Plus tôt, une veillée rassemblant plus d’une centaine de personnes s’est également tenue à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation en l’honneur du professeur Khaled Belkacemi. Des étudiants ont déposé des fleurs et ont collé un coeur sur la porte du bureau 2405.

« On est ici pour souligner non seulement le départ de l’excellent professeur, mais aussi celui de l’excellent ami, a soutenu le recteur Denis Brière dans un bref discours. Gardons le souvenir d’un professeur passionné proche de ses étudiants, qui adorait être ici. »