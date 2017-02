Trouvons l’équilibre

Notre pays a été frappé par la pire attaque envers la communauté musulmane de son histoire. La communauté universitaire se trouvant à quelques rues prend un dur coup. Un élève est accusé et un professeur en a payé le prix ultime. Le choc est dur et l’examen de conscience qui s’en suit le sera encore plus. Les milliers de Québécois et Canadiens qui ont démontré leur soutien à nos concitoyens de confession musulmane prouvent bien nos valeurs communes. Cela prouve notre union contre la violence et la haine. Notre classe politique et plusieurs politiciens et individus partout dans le monde ont fait de même.

Bien que ce deuil vienne de commencer, il y a plusieurs pièges à éviter. Ne nous préoccupons pas plus du criminel que des victimes. Ces dernières méritent pleinement notre soutien. Ne stéréotypons pas ceux défendant notre identité québécoise, sa culture, sa langue et ses valeurs. Ce serait répéter les mêmes erreurs qui ont mené à ce drame. Enfin, continuons de débattre librement et sans complexe des défis de l’intégration, de la lutte contre le terrorisme et de la radicalisation. Ce sont des réalités auxquelles il faut faire face, tous ensemble.

Enfin, il faut briser le cycle de la violence et non polariser le débat. Le ton monte d’un océan à l’autre. On pourrait continuer à calmer le jeu… Et puis, bien que le processus judiciaire soit en cours, il faut oser nommer le terrorisme, quelle que soit sa forme. C’est prouver que nous avons plus en commun entre nous qu’avec ces débalancés. Maintenant, c’est de rejeter tout propos haineux, peu importe le groupe visé. Finalement, c’est de continuer à vivre ensemble, en paix, les uns avec les autres.