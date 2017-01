Deux personnes blessées dans l’attentat de Québec toujours dans un état critique

Deux blessés reposent toujours dans un état critique à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, à Québec, à la suite de l’attaque dont ils ont été victimes dimanche à la mosquée de Québec.

Mardi matin, le chef du département de traumatologie, le Dr Julien Clément, a indiqué qu’on ne craignait plus pour leur vie.

Les deux patients devaient subir des interventions chirurgicales au cours de la journée.

« On s’attend à une survie, mais il est trop tôt pour un pronostic à plus long terme, a indiqué le Dr Clément lors d’un point de presse. Avec des fractures au niveau des bras et des jambes, on ne peut pas savoir. Les patients sont arrivés ici en hémorragie massive. »

Des cinq patients qui étaient toujours hospitalisés lundi, un a reçu son congé.

