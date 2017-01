Portrait du suspect de l’attentat de Québec

Étudiant à la Faculté des sciences sociales à l’Université Laval, Alexandre Bissonnette n’avait aucun casier judiciaire jusqu’à son arrestation. Il semblait attiré par des idées conservatrices, voire réactionnaires, mais aussi par le Parti québécois.



Il a été décrit comme un introverti, très près de son jumeau.



La maison de ses parents, à Cap-Rouge, a été perquisitionnée, de même que son appartement, situé tout près de la mosquée.

M. Bissonnette aurait contacté dimanche à 20 h 10 la centrale 9-1-1, et ce, après avoir vraisemblablement pris la fuite du Centre culturel islamique de Québec, laissant derrière lui du sang et des larmes. À l’approche du pont de l’île d’Orléans, « il mentionne alors être armé et nous parle de son geste. Il semble vouloir collaborer », a relaté l’inspecteur Denis Turcotte (SPVQ) à la presse lundi avant-midi. L’arrestation a été effectuée par une unité du Groupe tactique d’intervention.

François Deschamps, membre du comité Bienvenue aux réfugiés, a reconnu le jeune homme en voyant sa photo dans les médias. Il a expliqué qu’Alexandre Bissonnette intervenait souvent sur la page Facebook de son groupe d’entraide, formé l’an dernier pour accompagner l’arrivée de Syriens au pays.

« Il agissait comme un troll,a dit M. Deschamps en utilisant le terme décrivant les internautes polémiques. Il s’attaquait aussi aux droits des femmes. » Il aurait qualifié des groupes féministes de « féminazis ».

Dans des débats sur Facebook, Alexandre Bissonnette était « un peu troll », a aussi décrit Olivier Banville, ancien président du Parti québécois de l’Université Laval. Il dit qu’il avait tendance à publier des commentaires un peu provocants, mais pas trop. « Je l’aurais vu comme centriste un peu plus, mais jamais à jouer dans les extrêmes », s’est-il désolé.



Alexandre Bissonnette pensait s’impliquer au sein du parti souverainiste et les deux jeunes hommes avaient été mis en contact par un ami commun. « On s’était rencontrés deux, trois fois pendant la campagne électorale de 2014, a dit au Devoir Olivier Banville. Je suis du genre à remarquer le racisme et les commentaires haineux et, dans mon souvenir, il en avait peu. Il n’aurait pas été dans mes amis Facebook si ça avait été le cas. » En fait, les deux étudiants n’ont jamais abordé la question de l’immigration ensemble.