Solidaires dans le drame

Encore sous le choc après l’attentat de samedi soir dans la grande mosquée de Québec qui a fait 6 morts et 19 blessés, des citoyens du Québec de toutes origines et de toutes confessions se sont réunis dans plusieurs villes afin de manifester leur solidarité avec la communauté musulmane, cible d’un tireur qui s’est rendu à la police après avoir commis son horrible crime.

Le brouillard commence à se dissiper autour de l’attentat de la grande mosquée de Québec. Il ne reste qu’un seul suspect, Alexandre Bissonnette, 27 ans, originaire de Cap-Rouge, qui doit faire face à six accusations de meurtre prémédité et cinq pour tentatives d’assassinat avec une arme à autorisation restreinte. Des accusations liées au terrorisme pourraient s’ajouter.

Une autre personne arrêtée dimanche soir a été relâchée lundi midi. Elle est maintenant considérée comme un simple témoin du drame.

L’identité des six victimes du Centre culturel islamique de Sainte-Foy est maintenant connue elle aussi. Elles avaient entre 39 et 60 ans.

Les auteurs de tels actes cherchent à mettre à l’épreuve notre détermination et à ébranler nos valeurs. Ils cherchent à nous diviser, à semer la discorde et la haine. Nous n’allons pas fermer nos esprits. Nous allons ouvrir nos cœurs. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Azzedine Soufiane, propriétaire de la boucherie Assalam, était une figure bien connue de la communauté musulmane de Québec, de même que Khaled Belkacemi, deux fois docteur, professeur titulaire de l’Université Laval en sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Il y a aussi Aboubaker Thabti, pharmacien ; Abdelkrim Hassane, informaticien ; Mamadou Tanou Barry ; comptable ; et Ibrahima Barry, agent de la RAMQ.

Ces deux derniers étaient originaires de Guinée. Les autres Québécois assassinés avaient émigré du Maghreb.

L’attaque a aussi fait 19 blessés. Cinq d’entre eux étaient encore dans un état considéré comme critique lundi soir.

Cette attaque terroriste frappe en plein cœur l’une des libertés que nous chérissons le plus en tant que Canadiens : le droit de pratiquer sa religion et son culte sans crainte Rona Ambrose, chef intérimaire du Parti conservateur

Seulement 39 autres personnes se trouvaient dans la grande mosquée au moment de la tragédie. Ce qui veut dire que plus du tiers des personnes présentes (25 au total sur 64) ont été atteintes par balle pendant le carnage.

« La GRC continue son enquête, il y a des perquisitions qui sont en cours. On espère obtenir la preuve pour en arriver, plus tard, à des accusations par rapport aux articles de la section 83 [du Code criminel] sur le terrorisme et la sécurité nationale », a annoncé le service de police lors d’un point de presse commun de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada tenu en début de soirée lundi.

Au même moment, au palais de justice de Québec, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales fonçaient vers la salle d’audience 4.14, où Alexandre Bissonnette a comparu. Plusieurs curieux patientaient déjà depuis un bon moment dans le couloir, croisant les doigts afin d’avoir une place assise dans la salle d’audience. Chacun d’eux a passé au détecteur de métal, pendant que les avocats parlaient à voix basse et les constables spéciaux donnaient leurs consignes.

À 17 h 58, Alexandre Bissonnette a été escorté à l’intérieur de la salle d’audience. L’homme était vêtu d’une combinaison blanche. Il est demeuré impassible, braquant les yeux au sol. La divulgation de la preuve a été fixée au 21 février prochain. Le suspect demeurera détenu d’ici là.

Portrait du suspect

Étudiant à la Faculté des sciences sociales à l’Université Laval, il n’avait aucun casier judiciaire jusqu’à son arrestation. Il semblait attiré par des idées conservatrices, voire réactionnaires, mais aussi par le Parti québécois.

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Il a été décrit comme un introverti, très près de son jumeau.

La violence, cette violence meurtrière, est absolument injustifiable. Ce qui est important aujourd’hui, c’est la solidarité et l’unité de tous les Québécois. François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

La maison de ses parents, à Cap-Rouge, a été perquisitionnée, de même que son appartement, situé tout près de la mosquée.

M. Bissonnette aurait contacté dimanche à 20 h 10 la centrale 9-1-1, et ce, après avoir vraisemblablement pris la fuite du Centre culturel islamique de Québec, laissant derrière lui du sang et des larmes. À l’approche du pont de l’île d’Orléans, « il mentionne alors être armé et nous parle de son geste. Il semble vouloir collaborer », a relaté l’inspecteur Denis Turcotte (SPVQ) à la presse lundi avant-midi. L’arrestation a été effectuée par une unité du Groupe tactique d’intervention.

François Deschamps, membre du comité Bienvenue aux réfugiés, a reconnu le jeune homme en voyant sa photo dans les médias. Il a expliqué qu’Alexandre Bissonnette intervenait souvent sur la page Facebook de son groupe d’entraide, formé l’an dernier pour accompagner l’arrivée de Syriens au pays.

« Il agissait comme un troll,a dit M. Deschamps en utilisant le terme décrivant les internautes polémiques. Il s’attaquait aussi aux droits des femmes. » Il aurait qualifié des groupes féministes de « féminazis ».

Dans des débats sur Facebook, Alexandre Bissonnette était « un peu troll », a aussi décrit Olivier Banville, ancien président du Parti québécois de l’Université Laval. Il dit qu’il avait tendance à publier des commentaires un peu provocants, mais pas trop. « Je l’aurais vu comme centriste un peu plus, mais jamais à jouer dans les extrêmes », s’est-il désolé.

Il est peut-être temps qu’on se dise : au lieu de bâtir des murs, il faut bâtir des ponts. Le poids des mots est important. C’est ça, aussi, qui met de l’huile sur le feu. Denis Coderre, maire de Montréal

Alexandre Bissonnette pensait s’impliquer au sein du parti souverainiste et les deux jeunes hommes avaient été mis en contact par un ami commun. « On s’était rencontrés deux, trois fois pendant la campagne électorale de 2014, a dit au Devoir Olivier Banville. Je suis du genre à remarquer le racisme et les commentaires haineux et, dans mon souvenir, il en avait peu. Il n’aurait pas été dans mes amis Facebook si ça avait été le cas. » En fait, les deux étudiants n’ont jamais abordé la question de l’immigration ensemble.

Onde de choc

La terrifiante onde de choc créée par l’attentat terroriste de Québec dimanche soir a secoué profondément la capitale, ébranlé tout le Québec, traversé le Canada et dépassé les frontières.

« Trente-six millions de Canadiens ont aussi le coeur brisé. Je veux que ces gens sachent que nous tenons à eux », a dit le premier ministre Justin Trudeau dans un discours livré en Chambre. Il a reçu les condoléances du nouveau président américain, Donald Trump.

« Je veux répéter aujourd’hui que la cause que nous portons, que celle qui m’anime, c’est celle d’une société ouverte, confiante, une terre d’accueil dans laquelle il n’y a qu’un seul niveau de citoyenneté, qui est le même pour tous et toutes », a affirmé Philippe Couillard dans une déclaration solennelle qu’il a faite en début d’après-midi lundi. « Ma maison est votre maison », a-t-il dit, citant Gilles Vigneault. Le premier ministre était entouré de nombreux élus, dont le maire Régis Labaume.

La petite communauté musulmane de la région de Québec a été à la fois horrifiée par les attentats et réconfortée par leurs innombrables dénonciations. « Nous sommes très touchés par cette solidarité, ça fait chaud au coeur et ça diminue notre chagrin », a dit en larmes, Mohamed Labidi, vice-président de la grande mosquée, théâtre macabre de la tuerie. Il a raconté avoir reçu un appel dans la nuit, quelques heures après l’attentat d’un inconnu qui lui a dit : « Nous, les Québécois, on vous aime. »