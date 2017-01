Cette nuit, je pleure avec vous sur les victimes d’un terrible attentat contre de pacifiques citoyens musulmans de votre ville, notre capitale nationale, des familles qui s’étaient réunies pour prier le ciel dans leur mosquée de Sainte-Foy. Tout cela en pleine fête des neiges, au moment où la cité de Champlain s’apprête à accueillir ses admirateurs pour son célèbre Carnaval d’hiver.

Une grande tristesse m’envahit devant autant d’intolérance et de mépris de nos libertés fondamentales, nous un peuple si généreux et toujours prêt donner sa chemise. Je pleure avec les familles meurtries par tant de méchanceté, une méchanceté qui puise sans doute dans le creuset de violence chauffé par un président états-unien malvenu et inconscient. Cette nuit, je suis musulman et citoyen de Québec, ville éternelle.