Horreur en ce 29 janvier 2017 dans une mosquée de Sainte-Foy. Nous sommes tous des humains et nous devons notre solidarité aux victimes. Après l’indignation et la tristesse, nous cherchons les causes et les responsables. Qui sont-ils ? Certains parleront de Trump, des radios d’opinion, des partisans de la laïcité, etc.

Nous sommes des millions de personnes au Québec (et ailleurs) qui sommes « exposés » à différentes opinions mais la vaste majorité d’entre nous (peu importe l’origine) ne pensons même pas à poser de tels gestes. Les responsables de ces gestes sont les individus qui les ont posés. Personne d’autre. Aucun individu et aucune idéologie les ont forcés à agir ainsi. Insister pour trouver des raisons extérieures à de telles actions équivaut à trouver des « excuses » à ces criminels, et cela nous fait tomber dans le piège des amalgames.

Évitons les amalgames et les généralisations, que ce soit d’un côté ou de l’autre, sinon, nous ne nous en sortirons pas. Demeurons humains et solidaires.