Au lendemain de l'attentat à la mosquée de Québec, les réponses arrivent au compte-goutte

[En direct] - Suivez l'état de la situation, l'évolution de l'enquête et les réactions à l'attentat de dimanche soir au fil de la journée.





Ce que l'on sait Le gouvernement du Québec considère la tuerie comme un acte terroriste.

Entre 60 et 100 personnes présentes dans la mosquée au moment du drame.

Les policiers ont été appelés vers 19 h 55.

Au moins six personnes ont perdu la vie.

Dix-neuf personnes ont été blessées. À 7 h 45 lundi matin, cinq d'entre elles se trouvaient toujours dans un état grave, dont trois qui étaient toujours entre la vie et la mort.

Deux hommes ont été appréhendés. Un des deux a été arrêté à plusieurs kilomètres des lieux de la tuerie, à proximité du pont de l'île d'Orléans.

L'enquête est menée de concert par le SPVQ, la GRC et la SQ.

Tweets sur #attentatquebec from:@ledevoir

Peu de détails sur les suspects

En conférence de presse, lundi, les forces de l’ordre ont fourni peu de précisions sur les deux suspects arrêtés à la suite de l'attentat et sur leurs motivations. « L’enquête se poursuit. […] On est confiants que la menace est sous contrôle » a-t-on pu entendre de la part des responsables de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) présents sur place.

Aucun détail sur l’identité des suspects n’a été donné, sinon que ceux-ci sont âgés dans la fin vingtaine ou le début de la trentaine et que l’un d'eux a contacté lui-même les policiers pour se rendre.

Le SPVQ a confirmé que l’ensemble des mosquées de son territoire, ainsi que l’Université Laval, étaient sous surveillance.

La mosquée de Québec pleure ses morts

Le Centre culturel islamique de Québec a réagi, lundi matin, sur sa page Facebook: «Un acte lâche et gratuit a touché la communauté musulmane de Québec. [...] Nous avons été attaqués lâchement parce que musulmans. Tirés à bout portant parce que musulmans. Morts parce que musulmans. »

Le Centre culturel islamique invite par ailleurs les membres de la communauté à une rencontre, ce lundi, 19h30, à la mosquée Annour ainsi qu'à un rassemblement de solidarité, samedi prochain, 13h, devant la Grande mosquée.

Consternation à l'Université Laval

En conférence de presse plus tôt en matinée, le recteur de l'Université Laval, Denis Brière, s'est dit consterné devant « les événements tragiques et odieux » de dimanche soir.

« Aujourd’hui, notre communauté est complètement bouleversée. Nous sommes dévastés pour les familles et les proches des victimes, pour notre communauté musulmane lavalloise, nos étudiants, nos professeurs, nos amis. Je suis sans mot », a-t-il déclaré, la gorge nouée.

Deuil et sympathie à travers le Québec

À son tour lundi, l’Union des municipalités du Québec a aussi transmis ses sympathies aux proches des victimes, invitant les municipalités québécoises à mettre leurs drapeaux en berne jusqu’à nouvel ordre.

La Fédération des commissions scolaires du Québec a également offert ses voeux et affirmé qu’une telle tuerie commande la plus grande attention de la part de la classe politique. « Nous sommes estomaqués tant les actes qui se sont produits hier vont à l’encontre même des valeurs que porte l’école publique québécoise », a commenté la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard.

Le monde réagit à l'attentat

L'attentat de dimanche soir a aussi résonné de l'autre côté de l'Atlantique, alors que la mairesse de Paris a annoncé lundi après-midi que la tour Eiffel sera éteinte à minuit en signe de fraternité et de solidarité.

Ce soir, à minuit, la @LaTourEiffel s'éteindra afin d'adresser un message fraternel à l'ensemble des Québécois et des Canadiens #Québec — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 30, 2017

L'attentat de dimanche soir a aussi résonné de l'autre côté de l'Atlantique.

Tôt en matinée, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que la tour Eiffel sera éteinte à minuit en signe de fraternité et de solidarité.

Ce soir, à minuit, la @LaTourEiffel s'éteindra afin d'adresser un message fraternel à l'ensemble des Québécois et des Canadiens #Québec — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 30, 2017

Le président français François Hollande a aussi pris la parole par communiqué pour dénoncer l'attentat à la mosquée de Québec. « C’est l’esprit de paix et d’ouverture des Québécois que les terroristes ont voulu atteindre. La France se tient aux côtés des victimes et de leurs familles. »

Du côté de Berlin, où un attentat djihadiste a fait 12 victimes peu avant Noël, le ton était également à la solidarité. « Si les tueurs avaient l’intention d’opposer des gens de fois différentes les uns aux autres ou de les diviser, ils ne doivent pas réussir et ne réussiront pas. Nous sommes en deuil aux côtés de la communauté musulmane de Québec », a souligné Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel.

Le pape François a également dénoncé l'acte. « Le Saint-Père condamne fermement à nouveau la violence qui engendre tant de souffrances, implorant de Dieu le don du respect mutuel et de la paix », a-t-il affirmé dans un télégramme transmis à l’archevêque de Québec, le cardinal Gérald LaCroix.