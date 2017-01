Fusillade dans une mosquée de Québec

Une fusillade a éclaté dimanche soir au Centre culturel islamique de la ville de Québec et fait plusieurs victimes, confirme le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Le SPVQ a appréhendé deux suspects, confirme le porte-parole Étienne Doyon. Plusieurs morts sont confirmés, la police ne s'est toutefois pas avancée sur le nombre de victimes.



Les policiers ont été appelés vers 19 h 55. Une fois arrivés à la mosquée, ils ont constaté qu’il y avait « plusieurs victimes, dont des gens qui sont décédés », a confirmé le policier. « Donc, on confirme les décès, mais je ne confirmerai pas le nombre de décès pour l’instant », a-t-il ajouté.



Une vaste intervention policière a été déployée près du 2877, chemin Sainte-Foy, où est située la mosquée.







« On m’a dit qu’il y avait eu une fusillade et puis, que la personne a réussi à recharger son arme trois fois. Et on m’a dit qu’il y a au moins cinq morts », a déclaré le président du Centre, Mohamed Yangui, en citant les informations que lui ont rapportées ses amis. « On m’a dit qu’il était au rez-de-chaussée et qu’il a réussi à monter au premier étage. »



Les événements ont eu lieu pendant la prière du soir, qui rassemble entre 60 et 100 personnes, à 19 h 30, tous les soirs. « C’est un geste barbare. [...] Ce sont des gestes isolés, ça ne reflète pas la société québécoise », s’est désolé le président.



Le lieu de culte a été la cible d’un geste haineux au mois de juin, quand une tête de porc y avait été déposée en pleine nuit. La tête de l’animal, dont la viande est interdite de consommation par le Coran, avait été placée dans un emballage-cadeau transparent accompagné d’une note sur laquelle était inscrit « Bonne [sic] appétit ».



La mosquée faisait l’objet de surveillance régulière de la part de policiers du SPVQ.





D’autres détails suivront.